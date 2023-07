“Pascale vattene” i lacchesi iniziano a ribellarsi: manifesti contro il sindaco

Per ora è ancora una protesta civile che si racconta con striscioni o manifesti. Per ora, però. La gente di Lacco Ameno è stanca dei capricci dell’amministrazione che, inseguendo consiglieri affamati di vendetta personale, non riesce ad azzeccare una sola operazione.

Il manifesto che è apparso sulle strade di Lacco Ameno, questa notte, parla chiaro: “ZTL assassina contro i commercianti” (evidente lo spostamento idiota dell’accesso del Varco 3 che sta riducendo alla fame decine di imprese), soldi dei lacchesi buttati per stronzate (Lacco Ameno paga il grafico per ogni locandina, o regala 500 euro ad improvvisati addetti stampa estivi e molto altro ancora) e, la perla, “Stadio chiuso e scomparsa della nostra squadra” sono i punti del manifesto firmato da “Gioventù lacchese”.

A questo, poi, va aggiunta la rabbia dei commercianti che vedono il loro porto vuoto e non servito perché la politica, incapace di affrontare un privato, ha decretato che il porto il Lacco Ameno non deve funzionare alla faccia di tutti quelli che aspettavano due barche per vedere un po’ di economia sul paese.

A tutto questo, poi, si aggiunge tutto quello che non è ancora venuto allo scoperto. Storie tristi che faranno arrabbiare ancora di più i cittadini lacchesi. Ma di questo è bene non spoilerare troppo.