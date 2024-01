Pascale varia il fabbisogno, per il 2024 approvate altre 13 assunzioni

Il Comune di Lacco Ameno ha necessità di assumere nuovo personale in misura maggiore di quanto già previsto e così la Giunta presieduta da Giacomo Pascale ha approvato la variazione del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 già approvato a marzo scorso e poi integrato a luglio. Una modifica che riguarda l’anno 2024 e che prevede tredici assunzioni tra tempo indeterminato e determinato, oltre ai vigili stagionali.

Quelle delibere contenevano appunto «la previsione del personale da assumere a tempo indeterminato e a tempo determinato per poter meglio fronteggiare tutte le attività di competenza dei vari servizi in conformità alle linee di indirizzo formalizzate dall’amministrazione comunale, piano assunzionale confluito nel vigente PIAO 2023-2025».

Con le stesse deliberazioni venivano approvate le tabelle per la «spesa per il fabbisogno di personale a tempo determinato, quale differenza tra la spesa utilizzata per tali finalità nell’anno 2009 e la spesa destinata alle procedure assunzionali per gli anni 2023-2025» e «la verifica in ordine alla previsione della spesa da sostenere a regime nell’anno 2023, comprensiva degli importi destinati al piano di fabbisogno, rispetto alla media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013». Nonché la macrostruttura, ovvero l’organigramma dell’assetto organizzativo dell’Ente delineato in sei Settori.

Era comunque già stato previsto che, «per eventuali esigenze che si fossero verificate durante l’anno, l’Amministrazione avrebbe potuto avviare l’adozione di modifiche e/o di integrazioni della predetta programmazione delle assunzioni».

E così è stato, appellandosi anche all’emergenza. La delibera ora approvata infatti evidenzia che «per esigenze organizzative dell’Ente si è ravvisata la necessità – in ragione delle priorità del mandato dell’amministrazione – di modificare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2023- 2025, prevedendo per l’annualità 2024 di dotare l’Ente comunale» di ulteriori unità a tempo indeterminato e determinato.

Iniziando dal tempo indeterminato, una unità a tempo pieno con profilo di Funzionario Tecnico nell’ambito del III Settore Lavori Pubblici e Demanio, «per implementare la funzionalità dei servizi tecnici, per affrontare gli ordinari adempimenti di tali delicati Settori nonché per affrontare una situazione di prolungata emergenza inerente il grave rischio sismico ed idrogeologico che, a seguito degli eventi del 21.8.2017 e del 26.11.2022, sta più intensamente caratterizzando il territorio del Comune di Lacco Ameno, da coprire mediante accesso dall’esterno previo concorso pubblico».

Ancora una unità a tempo pieno con profilo di Funzionario Amministrativo nell’ambito del VI Settore SUAP e Attività Commerciali, «per implementare la funzionalità dei servizi inerenti il settore delle attività produttive, da coprire mediante progressione di una unità di personale già in servizio dall’area degli Istruttori all’Area dei Funzionari previo bando come da disposizioni vigenti».

Infine una unità a tempo parziale al 50% con profilo di Istruttore Amministrativo nell’ambito del I Settore Affari Generali, «per implementare la funzionalità dei servizi amministrativi, mediante procedura di mobilità volontaria ovvero scorrimento di valida graduatoria di altro Ente come per legge».

OKAY DAL REVISORE DEI CONTI

Per quanto attiene invece le assunzioni a tempo determinato: una unità con profilo di Istruttore Amministrativo nell’ambito dell’Ufficio di Staff con contratto di lavoro fino al 31.12.2024 e a tempo parziale al 66,67%, mediante proroga del personale già in servizio; due unità con il profilo di Istruttore Amministrativo nell’ambito dell’Ufficio di Staff con contratto a tempo parziale al 50%, delle quali una per dodici mesi e una per otto mesi, mediante proroga del personale in servizio; tre operatori esperti con la qualifica di Collaboratori Amministrativi-Contabili (ex cat. B), da destinare al I Settore Affari Generali e al II Settore Finanziario e Tributario, con rapporto di lavoro a tempo pieno per la durata di mesi 8 mediante proroga del personale in servizio. E’ previsto anche il reclutamento di unità di categoria C con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale con contratto a carattere stagionale a tempo pieno, attingendo alla graduatoria vigente presso il Comune, «nei limiti del budget assegnato e previa procedura di selezione pubblica e nel concorso dei requisiti di legge».

Infine, «solo in caso di rinnovo delle precedenti misure e in conformità alle eventuali disposizioni per le assunzioni sismiche»: due unità con profilo professionale di Funzionario dell’Area Tecnica nel III Settore Lavori Pubblici e Demanio, con contratto a tempo pieno sino al 31 dicembre 2024, salvo proroga, mediante conferma del personale già in servizio ovvero mediante scorrimento di graduatoria vigente o mediante procedura selettiva pubblica; due unità con profilo professionale di Funzionario dell’Area Tecnica nel IV Settore Edilizia Privata ed Urbanistica, con contratto a tempo pieno sino al 31 dicembre 2024, «salvo proroga, mediante conferma del personale già in servizio ovvero mediante scorrimento di graduatoria vigente o mediante procedura selettiva pubblica».

La delibera conferma che il Comune rispetta i limiti imposti per il contenimento della spesa del personale, nonché tutti gli altri obblighi, tra cui l’approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 e del Rendiconto di gestione 2022 e il pareggio di bilancio; non presenta eccedenze o soprannumero di personale, né versa in situazioni strutturalmente deficitarie. La modifica al fabbisogno, inoltre, ha ricevuto parere favorevole dal revisore dei conti.

E dunque la Giunta ha deliberato «di modificare la programmazione del Piano dei fabbisogni del personale a tempo determinato per il triennio 2023-2025, tenendo conto delle sopravvenute evoluzioni, nonché delle esigenze funzionali dell’Ente definite sulla base delle criticità contingenti rilevate dalla Giunta Municipale». Confermando la verifica «sui vincoli finanziari alla gestione del personale e degli adempimenti amministrativo contabili connessi». Stante l’urgenza di dare il via alle procedure di assunzione, la delibera è immediatamente eseguibile.