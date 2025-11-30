Pascale: “Stop alle ruspe finché lo Stato non decide cosa vuole fare”

A Lacco Ameno l’inquietudine cresce con la stessa rapidità con cui, negli ultimi giorni, sono ripartite le operazioni di abbattimento di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, uno a Forio sospeso e uno a Chiummano, invece, che aspetta solo di essere eseguito.

Due casi, in particolare, hanno colpito al cuore la comunità isolana e hanno spinto il sindaco Giacomo Pascale a intervenire pubblicamente per richiamare Governo e istituzioni a una riflessione meno meccanica e più umana.

“Come sindaco, non posso ignorare ciò che sta accadendo sulla nostra isola”, afferma Pascale, che ricorda come le ultime due demolizioni abbiano riguardato persone in condizioni di particolare vulnerabilità.

“Due recenti demolizioni hanno coinvolto persone fragili: un anziano che, appresa la notizia dell’abbattimento della propria casa dopo trent’anni, ha avuto un infarto; un altro cittadino che, per la gravità della sua malattia, non può neppure essere trasferito dalla sua abitazione. È davanti a storie così che mi chiedo, ancora una volta, perché questa accelerazione?”

La tempistica delle operazioni si intreccia con le notizie che arrivano da Roma. In questi giorni, infatti, il Governo sta valutando l’ipotesi di una nuova sanatoria edilizia, inserita nel dibattito sulla legge di stabilità. Pascale non si nasconde dietro perifrasi: “In questi stessi giorni – come confermato anche dalla stampa nazionale – il Governo sta valutando l’ipotesi di una nuova sanatoria edilizia, con discussione inserita nella legge di stabilità che sarà approvata entro dicembre. Se questa legge dovesse andare in porto, auspicabilmente, la semplice riapertura dei termini del condono, dovrebbe comportare il congelamento dei provvedimenti sanzionatori, comprese le demolizioni già avviate. E allora mi domando: se la sanatoria passasse, che senso avrebbe demolire oggi ciò che tra poche settimane potrebbe essere regolarizzato?”

Per il sindaco, anche lo scenario opposto non giustificherebbe la corsa alle ruspe. “E se invece la sanatoria non dovesse vedere la luce, cosa cambierebbe davvero se una demolizione venisse rinviata di qualche mese, giusto il tempo di chiarire il quadro normativo? Mi chiedo come sia possibile che l’Italia non riesca a prevedere un blocco, urgente e temporaneo delle ruspe, capace di garantire serenità e buon senso in una fase così delicata.”

La sua richiesta è chiara: una moratoria, un intervento immediato che eviti di prendere decisioni irreversibili mentre il quadro legislativo nazionale è in pieno movimento. Ma Pascale allarga lo sguardo oltre il singolo provvedimento, chiedendo una cornice normativa finalmente sensata. “E, più in generale, come sia possibile che non si arrivi rapidamente a una legge che tenga insieme legalità, tutela dell’ambiente e umanità: tre principi che non dovrebbero essere in contraddizione, ma parte di una stessa visione di giustizia.”

Il finale delle sue parole fotografa il centro esatto del problema, là dove la tecnica incontra la vita reale. “Perché dietro ogni casa ci sono fatica, sacrifici, rinunce, in tanti casi per più generazioni, ci sono vite. E lo Stato non può permettersi di dimenticarlo!!”

L’appello resta ora sul tavolo della politica nazionale, chiamata a decidere non solo sul futuro di una possibile sanatoria, ma sul modo in cui affrontare un tema che, a Ischia come in molte altre parti d’Italia, intreccia legalità, storia familiare e dignità sociale. Ai legislatori il compito di evitare che a parlare, nelle prossime settimane, siano solo le ruspe.