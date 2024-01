Pascale rivuole la ex sede del Locamare, ma la Capitaneria dice no e il Tar conferma

Il Comune di Lacco Ameno ha tentato inutilmente di rientrare in possesso dell’edificio demaniale ubicato in Piazza Girardi nell’area del porto, in precedenza destinato a sede del Locamare, che attualmente è accentrato presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia. A seguito del rifiuto da parte della Capitaneria di Porto di Napoli, è ricorso al Tar, che però gli ha dato torto.

Il contenzioso era nato nel 2018 con il ricorso, poi “condito” da motivi aggiunti. Il Comune chiedeva ai giudici amministrativi l’annullamento della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Napoli – Sede di Direzione Marittima del 02.07.2018 «recante diniego di restituzione dell’edificio demaniale sito in Lacco Ameno per asserita irricevibilità dell’istanza di rilascio». Nonché di tutti gli altri atti collegati, «ivi compreso il, solo richiamato, carteggio dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia». I motivi aggiunti impugnavano il provvedimento del luglio 2018 e la Circolare del Ministero dei Trasporti – Direzione generale dei porti del 17 aprile 2008.

La richiesta del Comune era stata respinta «sul presupposto che, pur non essendo allo stato utilizzato, “in ragione delle note problematiche connesse alla esiguità di risorse logistiche sull’intera isola di Ischia era fondamentale mantenere la disponibilità di un immobile funzionale ai servizi d’istituto”».

Una motivazione contestata dall’Ente e nel contenzioso viene tirata in ballo anche la società Marina del Capitello con cui attualmente, come è noto, i rapporti sono “burrascosi”. Nel ricorso si rappresentava infatti «come l’edificio de quo rientrasse nell’approdo turistico di Lacco Ameno, affidato in regime di project financing alla società Marina di Capitello s.c.a.r.l. (convenzione rep. n. 37 del 28.03.2017) che, con diverse note, aveva sollecitato l’Amministrazione comunale alla sua consegna, quest’ultima, nell’impugnare la nota in questione, ha articolato le seguenti censure».

LA FUNZIONE PUBBLICA

Il Comune di Lacco Ameno ha sostenuto «come l’immobile in questione, in assenza del necessario testimoniale di Stato, avrebbe dovuto ritenersi assegnato all’Autorità Marittima dalla Regione Campania soltanto in via meramente provvisoria, cosicché lo stesso, non essendo più destinato alla sua funzione pubblica, avrebbe dovuto essere assegnato all’amministrazione comunale.

In secondo luogo, il provvedimento impugnato appariva viziato per difetto assoluto di motivazione, poiché l’Amministrazione Marittima aveva del tutto omesso di valutare la proposta del Comune di Lacco Ameno circa la possibilità di ricollocare l’Ufficio Marittimo presso i locali della casa comunale».

All’impugnazione si è opposto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, costituitosi in giudizio. Richiamando proprio la circolare del 2008, ha evidenziato come «l’immobile de quo non avesse affatto perduto la sua connotazione demaniale, tant’è vero che la sua riqualificazione era stata inserita nella programmazione triennale 2019 – 2022 del Sistema Accentrato delle Manutenzioni».

Immediata l’impugnazione della circolare da parte del Comune con i motivi aggiunti, «evidenziando il superamento della sua portata interpretativo/precettiva poiché, con la legge Costituzionale 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione, i Comuni erano divenuti titolari delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, incluso quello portuale, con affidamento all’Ente Locale dell’amministrazione diretta dei beni demaniali marittimi».

Il collegio della Sezione Settima del Tar ha ritenuto infondati sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti.

Un rigetto totale che i giudici così motivano: «L’impostazione censoria sostenuta dal ricorrente Comune sostanzialmente s’incentra su due ordini di doglianze: la prima attiene al rilievo secondo cui l’area in oggetto rientrerebbe tra quelle per le quali vi sarebbe stato il trasferimento delle funzioni amministrative in capo alla Regione Campania e, successivamente, all’amministrazione comunale; la seconda, per contro, si fonda sulla constatazione che l’immobile in questione avrebbe perso la sua destinazione demaniale, essendo stato di fatto dismesso dalla locale Capitaneria di Porto». Tesi non condivise.

LA RILEVANZA E FUNZIONE DEI PORTI

Per quanto riguarda la prima censura, la sentenza precisa che il DPR del 1977 «ha previsto la delega alle Regioni delle “funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative”; rimangono invece escluse dalla delega “le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale”.

La delega indicata, peraltro, non si applica per i porti, né alle “aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima”.

Ai fini dell’esclusione dalla delega è quindi necessario che l’uso delle relative aree demaniali marittime sia finalizzato esclusivamente agli scopi previsti dalla legge: solo ciò può fondare la suddetta esclusione».

Quanto poi alla norma successiva, viene previsto «che siano conferite alle Regioni le funzioni relative: “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nella aree di preminente interesse nazionale. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002”.

Tuttavia, la mancata adozione del decreto di classificazione dei porti – come ritenuto anche dal Consiglio di Stato – non costituisce ostacolo né al conferimento delle funzioni in argomento alle Regioni, né, di conseguenza, al mantenimento delle stesse in capo all’autorità statale».

Tutta la questione ruota intorno alla rilevanza dei porti e alle finalità di difesa e sicurezza. Infatti il collegio aggiunge: «Ed invero, il legislatore del 2001 – nel modificare il testo del D.Lgs n. 112 del 1998 prevedendo che il conferimento non operasse per determinate tipologie di porti (quelli finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale), e che, al contrario, per quanto concerne i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, il conferimento stesso avesse decorrenza dal 1 gennaio 2002 – ha inteso evidentemente tracciare una netta linea di demarcazione tra competenze regionali e statali in materia, ritenendo che i tempi fossero ormai maturi per attuare il conferimento delle funzioni in argomento con riguardo ai porti di rilevanza economica regionale ed interregionale; e ciò a decorrere inderogabilmente dal 1 gennaio 2002, senza necessità alcuna di ulteriori classificazioni o catalogazioni».

INTERESSE NAZIONALE

Dunque «alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, deve rilevarsi come la resistente amministrazione, evidenziando la necessità di adibire nuovamente l’immobile in questione a sede della locale Capitaneria di Porto, abbia legittimamente negato la restituzione del cespite, sul presupposto che per la conservazione in capo all’Autorità statale delle funzioni amministrative sulle aree ricomprese in questione fosse sufficiente la sussistenza di un loro collegamento con un preminente interesse nazionale correlato a finalità istituzionali di difesa, sicurezza dello Stato e sicurezza della navigazione».

Ritenuta irrilevante, poi, la circostanza che la struttura al momento non sia utilizzata: «Parimenti, non può sostenersi, come affermato dal ricorrente Comune, che la persistente inutilizzazione del cespite conteso avesse determinato il venir meno della sua natura demaniale.

Invero costituisce oggetto di indiscusso principio giurisprudenziale l’esclusione della possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, essendo sempre necessario un atto formale, legislativo o amministrativo, che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell’area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare. E ciò a differenza di quanto previsto per il demanio in genere, secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio ha natura dichiarativa e può dunque avvenire anche tacitamente e per facta concludentia».

Spiega ancora il collegio che «i beni che fanno parte del demanio marittimo, e sono quindi sottoposti al relativo regime speciale, si definiscono per un atteggiamento specifico della demanialità, in quanto essa trova la sua peculiare ragione e, nel contempo, i suoi stessi limiti nell’essere codesti beni immancabilmente collegati con i pubblici usi del mare.

Infatti, la nozione dogmatica di demanio necessario è da connettere all’elemento della necessarietà del bene ad una funzione esclusiva dell’ente cui esso appartiene, perciò se questa viene meno, il bene cessa la possibilità dell’esercizio della funzione.

I beni demaniali marittimi sono, quindi, beni aventi una destinazione pubblica specifica; essi possiedono la qualità di beni pubblici per riserva originaria, ovvero in ragione delle loro caratteristiche naturali, senza necessità di un provvedimento formale della P.A. marittima, che è invece richiesto ai fini della perdita della demanialità, quando venga meno l’idoneità dei beni a soddisfare l’uso pubblico cui erano destinati».

Di qui il rigetto in toto del ricorso e dei motivi aggiunti, ritenendo ad modo di compensare le spese del giudizio «in ragione della complessità ed innovatività delle questioni trattate». Ma per l’Amministrazione lacchese resta lo smacco di non poter rientrare in possesso di quei locali.