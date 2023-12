Pascale riorganizza i settori comunali e istituisce nuovi uffici al comune di Lacco Ameno

Gaetano Di Meglio | L’Amministrazione comunale di Lacco Ameno mette mano alla organizzazione degli uffici con una delibera di Giunta dedicata alla riarticolazione della attuale macrostruttura con integrazione dei Settori, ovvero istituendo nuovi servizi all’interno degli stessi.

Dopo aver richiamato la normativa in materia, la deliberazione ricorda che «l’istituzione e la modificazione di strutture di livello apicale è stabilita dalla Giunta comunale con provvedimento che definisce la macrostruttura dell’Ente che nel Comune di Lacco Ameno si compone di Settori e Servizi», mentre «la microstruttura, la quale definisce invece i singoli uffici, è predisposta dal Responsabile di Posizione Organizzativa, nel rispetto delle direttive di organizzazione e gestione del personale emanate dalla Giunta comunale».

Si richiama anche il Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato nel 2009 e le delibere del Commissario Straordinario prima e della Giunta che avevano modificato ed integrato la macrostruttura comunale, l’ultima delle quali adottata a giugno 2022.

Si evidenzia anche «che la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione (DUP 2023-2025), adeguandosi a tutte le esigenze anche sopravvente in relazione al perseguimento dell’interesse generale di cui è portatore l’Ente».

Ebbene, l’Amministrazione di Giacomo Pascale ha deciso di istituire all’interno del I Settore Affari Generali il Servizio Relazioni con il Pubblico, di cui vengono indicate le funzioni: «Garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione; agevolare l’utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l’informazione sulle disposizioni normative e amministrative, e sulle strutture e sui compiti dell’amministrazione; promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica, coordinare le reti civiche, promuovere e gestire quindi la Comunicazione istituzionale on line; promuovere l’ascolto dei cittadini e i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli utenti; garantire lo scambio di informazioni fra l’ufficio e le altre strutture operanti nell’amministrazione, promuovendo e organizzando la comunicazione interna; promuovere la comunicazione interistituzionale, attraverso lo scambio e la collaborazione tra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle altre amministrazioni, come ad esempio attraverso la costituzione di reti di URP».

MIGLIORE IMPIEGO DELLE PROFESSIONALITA’

Integrazione anche per il V Settore Polizia Municipale, all’interno del quale è prevista l’istituzione del Servizio Randagismo, con le seguenti funzioni: «Aspetti di competenza comunale in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo; controllo della popolazione randagia canina e felina; problematiche generali relative al randagismo canino e felino; provvedere in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale, alla cattura dei cani o altri animali vaganti con modalità che ne salvaguardino l’incolumità».

L’ultima iniziativa riguarda la riorganizzazione più articolata del VI Settore SUAP e Attività Commerciali, prevedendo ulteriori Servizi non ancora assegnati quali: «Il Servizio Suolo Pubblico, con le funzioni: occupazioni temporanee; elementi d’arredo (es. vasi ornamentali e/o pini e addobbi natalizi); merce fuori negozio; riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio; feste patronali; dehors; il Servizio Pubblicità e Pubbliche Affissioni, con le funzioni: pubblicità su suolo pubblico; pubblicità su posizione privata visibile dalla pubblica via; pubblicità temporanea; pubbliche affissioni; e il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, con le funzioni: gestione leggi delegate in materia; rilascio tesserini regionali per esercizio venatorio; attività promozionale per l’occupazione in agricoltura; informazione agricola (leggi, regolamenti, contributi, sussidi, calamità ecc.); adempimenti in difesa della fauna e della flora». Dunque una modifica dell’assetto organizzativo dell’Ente integrando i Settori comunali con nuovi Servizi «ed impiegando al meglio le specifiche professionalità disponibili».

La Giunta sottolinea che questa revisione della macrostruttura organizzativa «risponde alla richiesta di servizi rivolti al pubblico in considerazione della consistenza demografica dell’Ente, a vantaggio dei cittadini-utenti e del territorio, con invarianza, in ogni caso, della dotazione organica».

Dopodiché, «con successivi provvedimenti sindacali si procederà al rinnovo dei conferimenti degli incarichi di posizioni organizzative», mentre «l’adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello del singolo Settore avverrà a cura dei responsabili».

La modifica della Macrostruttura Comunale e relativa riorganizzazione avrà decorrenza dalla data di esecutività della delibera e piena operatività dalla decorrenza degli incarichi conferiti con decreti sindacali. Successivamente, a seguito del conferimento degli incarichi, verranno valutate le indennità di posizione.

Una piccola “rivoluzione” nel municipio di Lacco Ameno.