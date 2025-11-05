Pascale: «Orgogliosi del parco boe». De Siano: «Il sindaco dei meriti degli altri»

Ennesima puntata del “botta e risposta” sui social tra il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale e il leader dell’opposizione Domenico De Siano, che non perdono occasione, l’uno di mettersi in mostra e l’altro di rinfacciargli di appropriarsi di meriti non suoi. Tra maggioranza e minoranza lo scontro e la polemica politica proseguono anche con questi strumenti.

Quest’ultimo caso riguarda l’installazione del parco boe dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. Come avevamo riferito la scorsa estate, il progetto è partito proprio da Lacco Ameno. E Pascale non ha perso l’occasione per vantare il risultato e i meriti dell’Amministrazione comunale da lui guidata.

Il “solito” post del sindaco per tenere “aggiornata” la cittadinanza infatti riferisce: «Cari concittadini, buonasera dalla Casa Comunale.

Sono felice di annunciare che, per il momento, è stato completato il campo boe nello specchio d’acqua davanti alla spiaggia di Varulo, all’Hotel Regina Isabella e lungo parte del litorale. È un risultato che ci rende orgogliosi, non solo perché segna un altro obiettivo del nostro programma, ma anche perché abbiamo riportato un sistema di ormeggio rispettoso della prateria di posidonia, fondamentale per l’equilibrio del nostro mare.

Questo intervento, insieme al servizio di navette elettriche “Ti porto io”, finanziato con i proventi del porto turistico in mano pubblica, è più che simbolico, dimostra come si possa tutelare l’ambiente e allo stesso tempo favorire lo sviluppo sostenibile. Abbiamo così ripristinato il primo campo boe dell’isola d’Ischia (continueremo a monitorare altre installazioni per verificare eventuali ulteriori interventi). Questo è un passo importante per una gestione più attenta e consapevole della risorsa mare. Un grazie sincero ai colleghi Sindaci, al Regno di Nettuno, al direttore Tonino Miccio, alla Capitaneria di Porto e al comandante Magi, a Vittorio Guarracino, ai tecnici e a tutti quelli che hanno contribuito a rendere possibile questo progetto. Andiamo avanti. Insieme».

COMUNE SOLO SPETTATORE

La replica di De Siano non si è fatta attendere, con un post significativamente titolato «Il sindaco dei meriti. Altrui».

Il consigliere di opposizione infatti non solo rinfaccia a Pascale e al Comune di non aver fatto nulla per la realizzazione del progetto, ma tira in ballo anche altri esempi, come il caso del ripascimento e del progetto di recupero del complesso di Santa Restituta.

«A Lacco Ameno – scrive – va in scena l’ennesimo episodio del grande classico “Io/me/mi con il lavoro degli altri”.

Il sindaco Pascale festeggia il completamento del campo boe come se fosse un successo personale, ma la verità è un’altra: il progetto porta la firma e la visione del direttore Antonino Miccio e del Regno di Nettuno.

Il Comune si è limitato a fare da spettatore, salvo poi salire sul carro dei vincitori, a boe installate. Tra l’altro quello di Lacco è solo il primo dei diversi parchi boe che l’Area marina protetta installerà in tutta l’isola.

È la solita storia: dove il Comune non può incidere, Pascale si attacca come un parassita istituzionale ai risultati degli altri; dove invece può decidere davvero, combina solo disastri.

Come nel caso del famigerato ripascimento o quello di un altro “successo annunciato” ma sempre altrui: quello della Basilica di Santa Restituta, dove l’amministrazione in carica invece di assumere il ruolo di protagonista – con un grande progetto – ha preferito lasciare fare all’Agenzia del Demanio pur di non rischiare di fallire di nuovo.

C’è chi lavora per Lacco Ameno, e chi si limita a firmare i comunicati degli altri».

Il senso del messaggio di Domenico De Siano sembra essere quello del vecchio proverbio: “Chi si loda s’imbroda”.

Siamo in clima preelettorale regionale e sicuramente avremo da registrare numerosi altri capitoli del “dialogo a distanza” tra primo cittadino e leader dell’opposizione…