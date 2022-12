Pascale: “L’isola necessita di urgenti interventi strutturali per non piangere più i propri angeli”

“Domani porterò in Parlamento la voce della nostra comunità. Un impegno importante, che onorerò nel rispetto degli ischitani e soprattutto di quanti sono stati colpiti dai tragici eventi. In audizione porterò le richieste di un’isola che necessita di una seria messa in sicurezza, di interventi straordinari contro il dissesto idrogeologico, di fondi per le popolazioni sfollate e per i nostri concittadini che hanno perso le abitazioni.

Mai più lo Stato, con ritardo, dovrà intervenire successivamente a fatti catastrofici: l’impegno, quello serio e non a chiacchiere, deve essere antecedente e non susseguente. Lo sto dicendo da settimane, in tv come ai vertici istituzionali. Anzi, è dal sisma che lo vado sostenendo, ignorato a quanto pare da tutti, se non da pochissimi Uomini di Stato, come il Commissario Legnini.

Ora, però, non è più il tempo dei blablabla dei nostri policy makers e della solidarietà politica a parole. Dopo il tempo del silenzio, ora arriva il momento dei fatti, che questo Governo dovrà dimostrare. E domani, nel ringraziare per l’invito in audizione, col Commissario Calcaterra e il Sindaco Del Deo snoccioleremo le vere esigenze e i veri bisogni della nostra comunità: ascoltare i sindaci vuol dire ascoltare l’ente più vicino al cittadino, così da favorire legislativamente non solo le risorse per il territorio ma soprattutto norme concrete che possano “prevenire e non curare”. Noi necessitiamo di interventi seri e strutturali per non piangere più i nostri angeli.

L’auspicio è che questa emergenza non finisca mai, nel senso che continui fino alla messa in sicurezza del nostro territorio isolano, così da dare una casa a chi l’ha persa, così da contemplare le vere aspettative e i veri bisogni: mi spaventa molto passare dalla fase emergenziale alla fase ordinaria, e poi precipitare nel dimenticatoio come è già, purtroppo, capitato di vivere in occasione del terremoto del 2017 !! Con questo spirito e questa convinzione partecipo all’audizione di domani”.