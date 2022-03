Pascale il resiliente vara la tattica “zio”. Oggi consiglio comunale verità a Lacco Ameno

Ida Trofa | Tutti colpevoli, nessuno responsabile. Vecchia storia molto ischitana. In questa specie di simulazione della vita che è la politica o, se preferite, della vita vissuta attraverso la politica. Palcoscenico d’eccezione in questi mesi è, senza dubbio, l’amena Lacco. I grandi protagonisti dell’agone, diretto ed orchestrato da Giacomo Pascale, non soltanto non si smuovono dalle loro seggiole, ma neppure si pongono il dubbio. Dimettersi? Neanche a pensarci. Fare autocritica? Figurarsi. Saper dire: “Ho sbagliato, vado via” è un profondo atto di coraggio e di umiltà riservato solo ai giusti. Figure di cui l’isola è orfana dalla notte dei tempi.

Domenica di preconsiglio e tressette in attesa del consiglio odierno

Sarà un consiglio comunale verità, oggi, quello previsto all’ombra del Fungo. Lo sarà, dopo una domenica senza pause trascorsa in municipio da Giacomo Pascale & Co nello strenuo tentativo di far quadrare i numeri e le manine che si dovranno alzare nella seduta straordinaria convocata per oggi, martedì 29 marzo 2022, alle ore 14.00 e, in seconda convocazione, giovedì 31 marzo 2022 sempre alle ore 14.00.

Il Barone torna al tavolo del governo istituzionale che conta, almeno ci prova, dopo aver fallito l’ultima seduta e dopo la rivoluzione in Giunta e il poco doloroso addio con l’assessore Giacinto Calise.

Pascale, dopo tutto, in attesa di ricomporre il suo mosaico, prepara un pò di tozza bancone per i suoi mentre, nel merito delle trattative politiche, è uno squallido proliferare di incontri e trame segrete, mosse in un apparente clima stagnante e placido.

Giunta al caldo e consiglio in ghiaccio

L’ultima sortita domenicale del gruppo di maggioranza nella torre di Piazza Santa Restituta ne è la riprova. Questo, a meno che non stessero cercando un posto (la sede comunale?!) tranquillo dove sfidarsi a tressette. Infatti, se il posto vacante nell’esecutivo sembra essere tenuto in caldo per il “Barbiere” Ciro Calise, figura di provata garanzia ed affidabilità, in numeri in consiglio comunale non sono altrettanti affidabili e scontati. Chi sarà pronto a votare con Domenico De Siano? L’altro soggetto politico a cui il paese tenta di trovare una dimensione oltre l’ingombrante presenza e la fama.

C’è già pronto qualcuno al salto della quaglia snobbato e umiliato dal sindaco in questi tempi? Potrebbero esserci delle sorprese? Per ora le cronache lacchesi parlano di una giunta al caldo e di un consiglio in ghiaccio. Il prosindaco in pectore attende solo un cenno del sindaco nel caso l’altro Calise, il medico, non receda dai suoi intenti rivoluzionari, rientrando tra i ranghi. Il resto dei consiglieri, invece, non è altrettanto incline al modello “fedeltà ovunque e comunque”. Il mazzo, per ora, resta ancora nelle mani del primo cittadino.

L’ingegnere e l’architetto. Da Lacco Ameno a Pollena Trocchia gli UTC fanno “ciao, ciao”

La seduta che dovrebbe tenersi presso la sala consiliare comunale, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sull’utilizzo di sistemi di protezione individuale è solo l’emblema di questa verità. Magari presenta più che una insidia per la maggioranza. Eppure, Giacomo vacilla sotto i colpi delle parentele, ma non crolla sfruttandone altre.

Mai dire mai, però, quando si tratta di potere e affari. Specie se quegli affari portano a discutere cinque punti all’ordine del giorno per finalizzarne uno, magari senza dare troppo nell’occhio.

Cinque punti e un solo obbiettivo. Ovvero, l’approvazione, dello schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione associata dei progetti di rigenerazione urbana di cui all’art. 1, commi 534-542 della legge n. 234 del 30.12.2021.

Uno schema di convenzione che rimette al Centro degli accordi gli uffici tecnici, gli appalti, i lauti finanziamenti del PNRR e quelle prospettive di introito che molti politici anelano e che pochi esperti dirigenti sanno finalizzare. È il sistema delle parentele fiduciarie alla scrivania, squadrette e calcolatrici ben allineate. Infatti, se qualcuno avesse pensato che Giacomo Pascale, con la sua Lacco Ameno, fosse rimasto solo ed abbandonato negli accordi intercomunali dell’Isola d’Ischia, lontano dalle forme associate che lo scoglio offre per il piano di resilienza, ebbene, questi sarebbe un ingenuo.

Il sindaco che non disdegna il tavolo verde sa quel che fa. Ha intessuto bene i suoi accordi e ancor meglio celato le sue carte, sfruttando a dovere il fattore “zio” acquisito, lì dove il fattore consanguinei diretti aveva causato più che un grattacapo (Un nome a caso? Giacinto Calise e famiglia, ovviamente).

Una folta rappresentanza familiare con gli uffici tecnici nelle vene che tra ingegneri ed architetti, da Lacco Ameno a Pollena Trocchia proprio dagli UTC, invece, in queste ore fanno “ciao, ciao”. Loro dettano le regole, riscrivono la storia delle determine, degli affidamenti e degli appalti buoni navigando oltre mare. Un ingegnere qua, un architetto la. Leggendo bene l’ordine del giorno la verità emerge in tutta la sua evidenza.

Nella convenzione più interessante al vaglio dei consiglieri c’è la stretta proficua tra Lacco Ameno (diretta e ben organizzata dalle competenze e dall’ancestrale esperienza dell’Ingegner Gaetano Grasso con il genero Enzo D’Andrea ) con Pollena Trocchia (qui ha mostrato tutto il suo saper apprendere l’altro tecnico di casa Grasso, l’Arch. Maria Grazia Formisano, che a “Zio” Gaetano deve quasi tutto il suo savoir-faire a partire dai primi passi mossi in quel di Casamicciola). Il primo punto, l’abbraccio tra gli uffici lacchesi e quelli pollesi, resta l’asso nella manica di chi punta a sbancare il tavolo

Tutto il resto è noia

Dal secondo al quinto punto si parla di debiti fuori bilancio e di art.194, comma i, lett. a) del D.Lgs. 267/00 per il Riconoscimento di legittimità di tali debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Il primo di questi riguarda la sentenza G.d.p. Ischia n. 157/21; ancora la Sentenza G.d.p. Ischia n. 247/21; poi l’Ordinanza Tar Campania-Napoli n. 547/2021; ancora la sentenza Tar Campania-Napoli n. 5512/21.

Il pubblico verrà ammesso in conformità alle disposizioni di servizio sul numero massimo di compresenze all’interno. Come a dire: tutto il resto è noia.

Una seduta di rifinitura tecnica per Pascale a seguire i passaggi di squadra, le fibrillazioni e i nuovi equilibri di spogliatoio determinatisi, gioco forza, nella sua maggioranza, con i problemi di giunta, le nomine a farsi e un futuro amministrativo tutto da scrivere.

Soprattutto dopo il fallimento della famigerata convocazione sul tema debiti, accordi e la transazione negata con la Lacco Ameno Servizi tanto importante per il consigliere ed ex assessore Calise al pari della sua necessità di sistemare parenti ed amici, fratelli e figli con consulenze varie.

I recenti eventi sembrano, anche per questo, aver avuto un ruolo chiarificatore all’interno della maggioranza e della stessa giunta, con alcuni riavvicinamenti e un conseguente ricompattamento della compagine in attesa di futuri sviluppi.

È pur sempre vero che il potere logora chi non ce l’ha e forgia all’arte dell’impossibile che ne pregusta i benefici effetti.

Solo il tempo e la storia potranno consegnarci la realtà dei fatti e dei dietro le quinte.