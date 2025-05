Pascale fa contenti i tassisti, innalzate le tariffe predeterminate

L’Amministrazione comunale di Lacco Ameno, recependo le richieste della categoria, ha provveduto ad innalzare le tariffe di taxi e microtaxi. La Giunta ha infatti deliberato l’approvazione del nuovo piano tariffario fornendo indirizzi alla responsabile della Polizia Municipale dott.ssa Valeria Chiocca.

In premessa si fa riferimento alla delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti del 2022 che adottava le “Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali”, nonché al Regolamento comunale risalente al 2000. Ad aprile 2021 la Giunta aveva già provveduto all’adeguamento delle tariffe predeterminate per il servizio taxi apportando alcune modifiche.

Le tariffe predeterminate vigenti dal 10 maggio 2021 erano dunque le seguenti:

Lacco Ameno per Lacco Ameno euro 10,00

Lacco Ameno (Piazza Santa Restituta) per Casamicciola porto euro 15,00

Lacco Ameno (Piazza Girardi) per Casamicciola porto euro 13,00

Lacco Ameno per Casamicciola alta (adeguata) euro 18,00

Laco Ameno Piazza S. Restituta – Negombo per Ischia (nuova) euro 25,00

Lacco Ameno Piazza Girardi /Pontile per Ischia Porto euro 20,00

Lacco Ameno (Piazza Girardi) per Ischia Ponte (adeguata) euro 25,00

Laco Ameno Piazza S. Restituta – Negombo per Ischia Ponte (nuova) euro 30,00

Lacco Ameno per Barano euro 30,00

Lacco Ameno per Barano spiaggia Maronti (nuova) euro 35,00

Lacco Ameno per Serrara Fontana euro 35,00

Lacco Ameno per Sant’Angelo euro 30,00

Lacco Ameno per Forio porto euro 15,00

Lacco Ameno per Forio Citara euro 20,00

Lacco Ameno per Forio Panza euro 25,00

Giro dell’isola durata 3 ore (con soste) euro 80,00

Supplementi: Borse e valigie piccole esenti; Borse e valigie eccedenti 50×70 euro 1,50; Cani (esclusi quelli da grembo) euro 2,00; Cani accompagnatori per non vedenti esenti.

LE NUOVE TARIFFE

Sta di fatto che, come accennato, la delibera rileva che «la categoria di tassisti ha, a più riprese, rappresentato all’amministrazione comunale la reale ed urgente esigenza di provvedere ad un adeguamento tariffario, tenuto conto dell’aumento del costo della vita e di conseguenza del servizio».

Si richiama quindi l’obbligo per l’Amministrazione comunale di stabilire le tariffe, ai fini della trasparenza nell’espletamento del servizio pubblico. In particolare «l’informazione trasparente e la pubblicizzazione del piano tariffario rende edotta l’utenza che può scegliere, in modo più ragionato e consapevole, tra l’offerta del trasporto pubblico e quello privato».

Il piano tariffario aggiornato prevede incrementi in taluni casi nell’ordine dei 5 euro, di 20 euro per quanto riguarda il giro dell’isola.

Per effetto dell’incremento, le nuove tariffe predeterminate risultano le seguenti:

1 Lacco Ameno per Lacco Ameno euro 15,00

Lacco Ameno (Piazza Santa Restituta) per Casamicciola porto euro 20,00

Lacco Ameno (Piazza Girardi) per Casamicciola porto euro 15,00

Lacco Ameno per Casamicciola alta (adeguata) euro 18,00

Laco Ameno Piazza S. Restituta – Negombo per Ischia (nuova) euro 30,00

Lacco Ameno Piazza Girardi /Pontile per Ischia Porto euro 25,00

Lacco Ameno (Piazza Girardi) per Ischia Ponte (adeguata) euro 30,00

Laco Ameno Piazza S. Restituta – Negombo per Ischia Ponte (nuova) euro 35,00

Lacco Ameno per Barano euro 30,00

Lacco Ameno per Barano spiaggia Maronti (nuova) euro 40,00

Lacco Ameno per Serrara Fontana euro 45,00

Lacco Ameno per Sant’Angelo euro 35,00

Lacco Ameno per Forio porto euro 20,00

Lacco Ameno per Forio Citara euro 25,00

Lacco Ameno per Forio Panza euro 30,00Giro dell’isola durata 3 ore (con soste)

euro 100,00

I supplementi restano invariati.

Una piccola stangata a danno dei turisti (gli unici a servirsi di taxi e microtaxi sull’isola), a quanto pare inevitabile a causa dei rincari in particolare dei prezzi dei carburanti, tanto che anche altre Amministrazioni comunali isolane avevano già deciso in tal senso.