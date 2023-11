Pascale colleziona l’ultima sconfitta per il porto: MAZZATA DAL CONSIGLIO DI STATO

Gaetano Di Meglio | Dal Consiglio di Stato arriva l’ennesima batosta per Giacomo Pascale nella guerra a Marina del Capitello. L’appello del Comune di Lacco Ameno per la riforma della sentenza del Tar del 2022 che dava ragione a Perrella è stato infatti respinto dai giudici di primo grado. Viene dunque confermato l’annullamento degli atti con cui si cercava di “scacciare” dal porto turistico la società.

Tutto ruota intorno alla scadenza della autorizzazione, originariamente prevista per il 9 giugno 2021 a seguito di aggiudicazione della vecchia gara di project financing e alla normativa di proroga adottata in ragione dello stato di emergenza da Covid-19. Impugnando dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il provvedimento di revoca anticipata del 14 agosto 2020 «in ragione di asseriti inadempimenti degli impegni assunti circa la gestione del Porto turistico» (per cui era stato attivato il collegio arbitrale); l’intimazione del 1 giugno 2021 a riconsegnare l’area e gli specchi acquei, reiterata il 29 giugno. In quel giudizio erano intervenuti ad adiuvandum i dipendenti di “Marina del Capitello”, «legando la loro legittimazione a tale posizione, e alla circostanza di essere percettori di un’unica fonte di reddito, ritenuta pregiudicata dall’adozione degli atti impugnati».

Ad aprile 2022 il Tar aveva dichiarato «l’atto introduttivo del giudizio in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in parte fondato così come i due ricorsi per motivi aggiunti, e per l’effetto ha annullato gli atti con essi gravati».

TITOLO VALIDO ED EFFICACE

Di qui l’appello, vano, del Comune, in quanto ritenuto infondato. quella sentenza dei primi giudici era corretta.

Con la prima censura l’Ente sosteneva che il provvedimento del 1 giugno 2021 con cui è stata comunicata la cessazione della convenzione per scadenza del termine quinquennale «investirebbe la fase di esecuzione del rapporto convenzionale di project financing, senza esercizio di poteri autoritativi».

In sostanza «Il diniego di proroga legale (ordinaria ed emergenziale) e di proroga negoziale (al 2026), del pari, afferirebbe alla fase esecutiva, con carenza di alcuna connotazione autoritativa dal momento che il Comune di Lacco Ameno ha ribadito la scadenza prevista per la natura convenzionale del rapporto e la pendenza di giudizio arbitrale sulla istanza di proroga negoziale».

Una tesi giudicata dal collegio della Settima Sezione destituita di fondamento, confermando la giurisdizione della giustizia amministrativa. In quanto oggetto del giudizio è l’azione di annullamento dei provvedimenti con i quali si è ordinato alla Società Marina del Capitello di lasciare libere a favore del Comune di Lacco Ameno le aree e gli specchi acquei oggetto dell’affidamento, «dunque, di atti di natura autoritativa», evidenziano i giudici. Oltre che degli atti con i quali l’amministrazione comunale, «in esecuzione del provvedimento sopra richiamato, ha indetto distinte procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento delle aree ancora in titolarità della società appellata».

Aggiungendo che «Le contestazioni mosse dalla ricorrente in primo grado, anche con i motivi aggiunti, contro provvedimenti autoritativi di sgombero (ovvero di entrambi gli atti adottati dal Comune di Lacco Ameno) fondano le proprie ragioni: sull’esistenza di un titolo valido ed efficace idoneo a legittimare l’occupazione delle aree demaniali da parte della società Marina (proroga Covid-19) che inibiva all’Amministrazione l’esercizio del potere di autotutela in concreto esercitato; sull’inattitudine del provvedimento del 14/08/2020 ad essere qualificato quale atto risolutivo (così come del resto già affermato nella sentenza 2021 resa dal Tar Campania) e, in ogni caso, cedevole rispetto alla già intervenuta proroga Covid-19».

LA CONVENZIONE DI PROJECT FINANCING

La proroga “da Covid” è al centro anche del secondo motivo addotto nell’appello del Comune, secondo cui il regime emergenziale in tema di proroga «per la eccezionalità non consentirebbe interpretazioni estensivo/analogiche e, pertanto, non può giustificare la proroga della convenzione di project financing erroneamente disposta dal Tribunale».

Sostenendo che «La disponibilità della area demaniale marittima, infatti, troverebbe titolo esclusivo nella convenzione di project financing, in cui si inserisce il titolo autorizzatorio demaniale per realizzare l’opera pubblica (subconcessione di diritto di superficie, ex art 45-bis cod. nav., essendo il Comune di Lacco Ameno concessionario). La estinzione del diritto di superficie alla scadenza del quinquennio e la ri-espansione automatica, in capo al Comune, della proprietà per il principio di accessione precludono, in radice, qualsiasi proroga legale della subconcessione demaniale», che non potrebbe “sopravvivere” alla estinzione del diritto di superficie.

Questa “benedetta” proroga emergenziale sin troppo dibattuta, per l’Ente lacchese riguarda sole le concessioni turistico-ricreative, confermato anche dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le decisioni n. 17 e 18 del 9 novembre 2021. Appellandosi alla famosa Direttiva Bolkestein in virtù della quale l’Adunanza Plenaria avrebbe dichiarato inefficace la moratoria delle concessioni demaniali marittime, sia ordinaria che emergenziale, per incompatibilità comunitaria.

Tesi bocciata dai giudici di secondo grado, evidenziando che l’autorizzazione rilasciata a “Marina del Capitello” «all’esito di una procedura ad evidenza pubblica in regime di partenariato pubblico-privato, costituisce “autorizzazione” al subingresso di terzi nella concessione demaniale marittima (e nelle sue funzioni) attraverso la sostituzione totale di un soggetto nell’ambito di un rapporto concessorio preesistente e, dunque, di una novazione soggettiva, che necessariamente partecipa della natura della concessione demaniale, configurando una sorta di fenomeno derivativo. Nel caso in esame ci si trova in presenza di un trasferimento integrale di funzioni pubbliche, con specifico riferimento a servizi pubblici locali di rilevanza economica ed a domanda individuale».

Concretizzandosi in un provvedimento autorizzativo in senso tecnico. E per il collegio è del tutto evidente che la proroga emergenziale «stante la sua formulazione onnicomprensiva, ha voluto ricomprendere la totalità dei titoli abilitativi in essere al momento della sua entrata in vigore, attributivi di potestà e diritti a vantaggio di privati, e, quindi, anche l’autorizzazione ex art. 45-bis cod. nav.».

L’OGGETTO DELLA PROROGA

In sintesi, «non sussistono ragioni, giuridiche e/o interpretative, che valgano ad escludere dalla proroga Covid-19 – ed in assenza di un diritto potestativo a risolvere il rapporto – le autorizzazioni ex art. 45-bis cod. nav., assegnate a seguito di una procedura ad evidenza pubblica».

Ne consegue che «La proroga dei termini autorizzatori/convenzionali, che trova il suo titolo nella previsione ampia e onnicomprensiva dell’art. 103, comma 2, non poteva essere certamente caducata né da un provvedimento di tipo privatistico non avente, come chiarito, alcun carattere autoritativo né da un’opinabile e, comunque, contestata interpretazione dell’amministrazione comunale circa l’intervenuta scadenza dei termini contrattuali».

Nella sentenza i giudici spiegano ampiamente il concetto, per sgombrare ogni dubbio: «Questo Consiglio di Stato ha osservato che lo scopo dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 – in linea, peraltro, anche con il suo tenore letterale e, comunque, non incompatibilmente rispetto a esso – era “quello di congelare qualunque termine venisse a scadere in un periodo in cui per l’emergenza pandemica le attività economiche erano ferme o comunque soggette a provvedimenti che ne limitavano notevolmente la portata, cosicché non poteva venire meno nessun titolo autorizzatorio finché vigeva lo stato di emergenza e anche dopo la cessazione di tale stato si assegnava un ulteriore termine di novanta giorni per dare corso alle ordinarie procedure amministrative”». Più chiaro di così!

In proposito il Comune appellante aveva sollevato una questione specifica, a cui i giudici rispondono con altrettanta chiarezza: «Va solo qui soggiunto, per rispondere alla specifica censura sollevata dal Comune appellante, che non viene qui in rilievo la diversa questione dell’applicabilità diretta o meno dell’art. 103 del d.l. n. 18 del 2020 alle sole concessioni demaniali marittime, rispetto alla quale, richiamandosi alla sentenza n. 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria, già questa Sezione ha chiarito che la stessa Adunanza, benché con riferimento alla proroga e alla moratoria di cui all’art. 182 del d.l. n. 34 del 2020, che non sussiste alcuna ragionevole connessione tra la proroga delle concessioni demaniali marittime e le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 e che la proroga di dette concessioni per motivi attinenti alla crisi epidemiologica è, di fatto, diretta a garantire posizioni acquisite nel tempo e non certo a fronteggiare le ricadute economiche negative di detta crisi epidemiologica».

Un aspetto non dirimente, in sintesi.

GLI ATTI ANNULLATI

Non ha incontrato maggiore fortuna il terzo motivo dell’appello, di carattere tecnico. Secondo l’Ente lacchese il Tar «non poteva dichiarare la improcedibilità del ricorso principale avverso il provvedimento del 1 giugno 2021 per sopravvenuta carenza di interesse. Non sarebbe vero, infatti, che il provvedimento del 1 giugno 2021 sarebbe stato sostituito dal successivo provvedimento del 29 giugno 2021 posto che tale secondo provvedimento ha solo integrato (e non novato) l’originario provvedimento contestando un ulteriore profilo di diniego in aggiunta alle motivazioni già espresse che restano ferme e valide».

E che dunque «L’annullamento del provvedimento del 29 giugno 2021 non rimuoverebbe, dunque, il precedente provvedimento del 1 giugno 2021 che è autonomo e non viene travolto dall’atto annullato, peraltro, a torto, dal Tribunale, come il Comune appellante deduce di aver dimostrato».

Pascale cercava di salvare il salvabile… Ma gli è andata male. Anche questo ragionamento è infondato. E arriva l’ultima, pesante, “bacchettata”: «L’appellante ha omesso di chiarire che il Dirigente del competente Servizio del Comune di Lacco Ameno aveva avviato la procedura l. n. 241 del 1990, preordinata all’annullamento di ufficio del precedente provvedimento, al fine di sostituirlo con un altro atto, avente diverso contenuto, e non, invece, alla semplice integrazione della sua motivazione».

Sul “fronte del porto” Pascale colleziona l’ennesima sconfitta.