Pascale: “Accendete una candela, cancellate le foto”

“Accendete una candela fuori al balcone. E cancellate le foto, che già circolano sul web, dell’ultimo saluto a chi ci ha lasciato. Oggi c’è spazio solo per il dolore e per il rispetto delle famiglie distrutte. Come distrutta è la nostra comunità.

Riponete, piuttosto, una candela sul balcone. E pregate per i nostri angeli, se siete credenti. O donate loro un vostro pensiero, intenso. Come intenso è l’amore per chi non c’è più fisicamente, ma immortale con lo spirito.

Come Sindaco, come vostro fratello, darò tutto me stesso per non abbandonare le famiglie lacerate dal dolore e la nostra comunità.

Risorgeremo se solo, centimetro dopo centimetro, cammineremo tutti assieme. Mai dimenticando quel che abbiamo passato ma facendo leva sulla forza che ha sempre contraddistinto la comunità isolana”.

Così sui social Giacomo Pascale, Sindaco di Lacco Ameno.