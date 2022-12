Pascale: “1 miliardo per ischia, messa in sicurezza dei territori, indennizzi per gli sfollati e decreto esteso tutta l’isola”

E’ stato un onore rappresentare la nostra isola innanzi alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, congiuntamente al Sindaco Del Deo, al Commissario Calcaterra, al Vicepresidente Bonavitacola e al Commissario Legnini. Ho ringraziato il Governo per l’attenzione dedicata al disastro che stiamo vivendo. Ma dopo il ringraziamento “di rito” ho gridato fortemente: “non abbandonateci”. Che non venga abbandonata la nostra isola, patrimonio dell’Italia. Occorrono rapide e serie risposte ai cittadini, con un’attenzione costante: quest’emergenza deve durare fino alla completa messa in sicurezza dell’isola, nell’interesse dei cittadini e dei turisti. Nella storia italiana non è mai accaduto che un territorio fosse colpito, in così poco tempo, da: alluvione, sisma e frana. Ora è il momento delle risposte! Pertanto, ho chiesto agli Onorevoli presenti in Commissione che:

Il decreto Ischia venga esteso a tutti i Comuni isolani e non solo a Casamicciola Terme e Lacco Ameno: l’emergenza riguarda tutti, così come i disservizi correlati.

La proroga della chiusura del tribunale venga estesa al 2024 e non al 2023, atteso che vi sono i fondi per la copertura del personale.

Venga redatto un serio Piano di messa in sicurezza dei territori, di delocalizzazione e indennizzi. In particolare, se proprio si dovrà procedere con una delocalizzazione delle case alluvionate, occorrerà procedere ad un recupero del patrimonio edilizio dismesso o procedere ad un congruo indennizzo (a valore di mercato) per ristorare i cittadini che hanno perso tutto. Indennizzo che riguarda sia gli immobili legittimi che quelli sottoposti alle 3 leggi di sanatoria.

Al Commissario Legnini vengano assicurati uomini e risorse pari ad eventi che si sono verificati in altre parti d’Italia: noi non siamo un territorio di serie B.

Venga redatto un Piano per la difesa del suolo, per arginare e soprattutto prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico. Un piano analogo a quello messo in campo per l’emergenza della Valtellina, capace dunque di ripristinare seriamente il territorio.

Vengano messi in campo interventi infrastrutturali seri e rapidi, ripulendo alvei e pendii, ripristinando le opere idrauliche e i sentieri, anche tramite seri interventi di monitoraggio e uno studio per controllare tutte le opere e la staticità degli immobili.

Venga redatto uno studio sul dissesto idrogeologico isolano, capace di mettere in rilievo tutte le aree soggette a frane, a rischio sismico/alluvione e a rottura della superficie.

Vengano erogati fondi straordinari per le scuole: bisogna fare in modo che la didattica sia in presenza e solo alternativamente (e se proprio non ci sono alternative) prevedere fondi per la Dad. Ovviamente, occorre consentire agli insegnanti di lavorare in prossimità delle loro abitazioni, soprattutto in questo periodo molto delicato. Analogamente, vengano erogati fondi straordinari per la viabilità e la mobilità, anche per tenere costantemente aperta la stradale 270: è ormai evidente che pure la scuola è connessa e dipende strettamente dalla viabilità.

Per fare tutto questo, servono fondi ingenti da destinare alla struttura commissariale e un serio intervento del Governo. Quanto occorre? Come ho riferito alla Commissione circa 1 miliardo di euro, anche da distribuire su 5 esercizi finanziari, come già effettuato in Valtellina con la legge 102 del ‘90, che destinò a questo territorio oltre 2,5 miliardi!!! E credo che noi non siamo da meno.

🇮🇹Da anni noi Sindaci chiediamo un intervento serio all’Esecutivo, analogamente a tecnici e docenti (ricordo gli studi del compianto Professor Ortolani, ignorati dai Governi): ora la misura è colma e credo che non ci sia più tempo da aspettare! Ischia fra non molto dovrà attrezzarsi per la nuova stagione turistica e dobbiamo abbracciare decine di migliaia di turisti in totale sicurezza. Come ho ripetuto, concludendo, auspico che quest’emergenza non finisca mai. Nel senso che occorre mettere in sicurezza una volta e per tutte il territorio, non lasciando finire nel dimenticatoio la nostra isola, non appena terminerà il clamore mediatico