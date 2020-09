Pascale: «Presente!, Coi fratelli terremotati per scrivere al governo»

Verso il voto. In piazza per scrivere un atto sulla ricostruzione. Pascale “conquista il Fango” e lo fa con i fratelli terremotati: «Mentre qualcuno a Roma è "assente" – attacca Pascale -, noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo. Per loro, per le comunità che hanno vissuto il sisma sulla propria pelle. Stasera (ieri, ndr) siamo stati in Piazza Fango, e devo dire che non ci aspettavamo minimamente così tanta gente

Gaetano Di Meglio | Ieri pomeriggio l’ultimo attacco. L’ultimo colpo di scena. Pascale “conquista il Fango” e lo fa con i “fratelli terremotati.

«Mentre qualcuno a Roma è “assente” – attacca Pascale -, noi c’eravamo, ci siamo e ci saremo. Per loro, per le comunità che hanno vissuto il sisma sulla propria pelle. Stasera (ieri, ndr) siamo stati in Piazza Fango, e devo dire che non ci aspettavamo minimamente così tanta gente. Abbiamo esposto un documento programmatico che presenteremo al Governo. Un documento che in queste ore stiamo arricchendo con gli spunti degli amici sfollati, perché è fondamentale il dialogo costante col territorio, come noi abbiamo fatto sempre. In questi anni, anche grazie ad una nostra pressione costante, il Governo ha adottato diversi provvedimenti e la nostra speranza è che quanto prima vengano accolte anche queste istanze»«

L’ultimo attacco del Barone è nei “fatti” o, almeno, negli atti.

Il documento, di cui pubblichiamo un ampio stralcio sarà indirizzata al governo Conte, al Capo dipartimento della protezione civile Nazionale, Angelo Borrelli, alle senatrici Giannuzzi, Ricciardi e del consigliere regionale Muscarà

«Programma di interventi per concretizzare le attivita’ di ricostruzione nei territori dell’isola rischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», al Capo III regolamenta anche gli “Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”. Tuttavia, a tre anni dal terremoto che, oltre a generare due vittime, ha distrutto o gravemente danneggiato numerose abitazioni private, chiese, attività commerciali, alberghi, studi professionali, strade. edifici ed altre opere pubbliche in tre comuni dell’isola d’Ischia, conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze naturali e paesaggistiche, le macerie non sono state ancora completamente rimosse, molti edifici cadenti sono ancora puntellati e le attività di ricostruzione, in particolare di quella privata, stentano a decollare. Situazione inaccettabile per le popolazioni e l’immagine di un’isola che vive quasi esclusivamente di turismo, persino in ulteriore crisi a seguito dell’emergenza sanitaria in corso. Non è più rinviabile, pertanto. l’adozione di disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione degli interventi funzionali a garantire condizioni socio-abitative adeguate e ad assicurare senza ulteriori indugi la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, mediante la previsione delle seguenti misure. analoghe a quelle già vigenti per i territori colpiti da altri eventi sismici (all’Aquila nel 2009. in Centro Italia nel 2016 e. da ultimo, a Catania nel 2018):

Destinazione di una quota dei 40 milioni di euro di risparmi del funzionamento della camera dei deputati, come da ordine del giorno recentemente approvato, anche per finanziare interventi necessari in favore dei territori dell’isola d’ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Al pari delle altre popolazioni colpite da eventi sismici, anche quelle dell’isola d’Ischia, spesso dimenticate, devono per par condicio risultare beneficiarie delle risorse messe a disposizione dalla Camera dei Deputati per assicurare la ricostruzione.

Concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei Comuni di Casamicciola Tenne, Lacco Ameno e Forio colpiti dal grave sisma del 21 agosto 2017 anche in favore dei titolari di immobili danneggiati o distrutti assoggettati alle 3 leggi di condono edilizio, essendo molti dei predetti fabbricati assoggettati ad istanza di condono edilizio. ai sensi delle 3 leggi della Repubblica LL. 47/85, 724/94 e 326/2003 non disponendo le popolazioni colpite di risorse economiche sufficienti a corrispondere, gli oneri connessi alla sanatoria edilizia. L’intervento si rende necessario per garantire la concreta possibilità per le popolazioni colpite di procedere al completarne., della pratica in itinere, visti i costi elevati tra documentazione necessaria, istruttoria, diritti di segreteria, eventuale conguaglio delle oblazioni, costo di costruzione ed indennità paesaggistica.

Proroga dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale già in servizio presso gli uffici per la ricostruzione nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola d’Ischia, in scadenza il prossimo 31.12.2020. La proroga è indispensabile per consentire la prosecuzione e il completamento delle attività di ricostruzione ancora in corso da parte di unità già formate e pratiche della materia sismica e non disponendo i Comuni dell’isola d’Ischia di risorse umane sufficienti a far fronte alla eccezionalità degli adempimenti connessi. I dipendenti a tempo determinato degli Uffici di ricostruzione costituiti a seguito del sisma dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 sono tuttora in servizio almeno sino al prossimo 31.12.2020, ben oltre il termine di durata massima attualmente previsto per il terremoto di Ischia del 2017.

RIconoscimento del contributo di autonoma sistemazione (cas) integrale anche per i consanguinei dei formali proprietari degli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017. Occorre assolutamente impedire che coloro che attendono di rientrare nelle proprie abitazioni colpite dal sisma debbano percepire la metà del contributo sino a dicembre 2020, per poi perderlo inesorabilmente dal 1 gennaio 2021 solo perché figli o nipoti di coloro che risultino solo formalmente proprietari delle proprie dimore e che magari sono anche defunti. Gli aventi causa a qualsiasi titolo del diritto di abitazione di un fabbricato distrutto o danneggiato dal sisma devono poter beneficiare del contributo di autonoma sistemazione, al pari di quello di ricostruzione, in applicazione del diritto alla casa sino al rientro nella propria abitazione. In caso contrario al danno della inagibilità della casa si aggiunge la beffa di dover sostenere costi di una sistemazione alternativa sino alla fine della ricostruzione solo perché non è stato ancora formalizzato il trasferimento di proprietà. Per i terremotati del centro Italia, l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12.11.2019 prevede che addirittura i nuclei familiari che alla data degli eventi sismici dimoravano stabilmente con regolare contratto di locazione o comodato in una abitazione oggetto di ordinanza di sgombero e che abbiano trovato sistemazione in altra unità immobiliare tramite contratto di locazione o comodato, possano continuare a ricevere il CAS, allegando l’autocertificazione del proprietario di aver depositato domanda di contributo di ricostruzione con la contestuale prosecuzione delle medesime condizioni del rapporto in essere prima degli eventi sismici del 2016.

Costituzione di una zona franca urbana, analogamente a quelle già istituite e funzionanti per i territori del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016. Anche ad Ischia urge la costituzione di un’area speciale in cui siano agevolati gli investimenti delle aziende attraverso sgravi fiscali e decontribuzione per valorizzare le grandi potenzialità inespresse del territorio colpito da una grave calamità e far ripartire l’economia. 6. Coinvolgimento dei comuni di casamicciola terme, lacco ameno e forio nella definizione del piano di ricostruzione regionale. Attualmente la ricostruzione è subordinata alla approvazione di un apposito piano di competenza regionale. E’ necessario prevedere mediante apposita norma di rango primario una diretta partecipazione dei Comuni e dei Sindaci, rappresentativi degli interessi e profondi conoscitori delle realtà locali, nella predisposizione delle norme di pianificazione post sisma sull’isola d’Ischia.