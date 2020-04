PAS pronatura, salvati 5 gattini

Nella serata di ieri sono stati recuperati cinque splendidi gattini appena nati, gettati in un burrone come spazzatura, un gesto ignobile e meschino compiuto da un essere senza un minimo di coscienza.

La segnalazione è partita dal maresciallo Luigi di Nola, ha allertato le volontarie della PAS pronatura che tempestivamente si sono recate sul posto (zona succhivo).

Dopo aver recuperato tre piccoli della cucciolata c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco per gli altri due in quanto erano adagiati su terreno friabile e molto pericoloso. Le volontarie Roberta Marchetti e Fabiana Coppa dell’Associazione PAS ringraziano infinitamente l’intervento e la collaborazione di tutti (Luigi Di Nola, Vito Mutri e i vigili del fuoco) senza di loro I gattini sarebbero stati condannati a morte certa.

Ringraziamo anche chi sta donando cibo e tutto l’occorrente per i nostri amici a quattro zampe. Se qualcuno vuole donare latte, traverse, croccantini o vuole adottare uno dei tanti gattini abbandonati che sono stati recuperati può contattarci al 3401922604 o 3880593790 oppure sulla pagina Facebook “associazione PAS pronatura Ischia”

Grazie di cuore!