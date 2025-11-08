sabato, Novembre 8, 2025
“Partecipo anch’io”: torna la maratona di lettura ad alta voce

Sabato 8 novembre dalle ore 17:00 presso la Libreria Du Vesuve&Marinella avrà luogo la nuova Maratona di lettura ad alta voce alla quale tutti possono prendere parte

di Redazione Web
Alessandra Vuoso | Una maratona di lettura ad alta voce aperta a tutti, un invito a riscoprire il piacere del leggere e dell’ascoltare come gesto collettivo e inclusivo. È questa l’iniziativa che da alcuni anni promuovono i volontari del Circolo LaAV Ischia – Lettura ad Alta Voce: unire le persone attraverso la voce e le storie.

La quarta edizione di “Partecipo anch’io” torna presso la Libreria Du Vesuve&Marinella a Casamicciola Terme e avrà luogo sabato 8 novembre a partire dalle ore 17:00: un appuntamento aperto a tutti coloro che credono nel potere della voce come strumento di benessere, cultura e partecipazione sociale.

Ciascuno potrà leggere un breve testo tratto dai propri libri o da quelli che potrà prendere in prestito dagli scaffali della Libreria Du Vesuve&Marinella. Sono i benvenuti lettori di ogni età, appassionati o curiosi che si alterneranno nel dare vita alle parole, in un flusso continuo di voci e racconti. Non serve essere attori o esperti, basta avere il desiderio di partecipare, di lasciarsi coinvolgere da un testo e desiderare condividerlo con gli altri.

Ogni voce, ogni timbro, ogni pausa racconterà una storia diversa, componendo un mosaico collettivo di letture, emozioni e umanità condivisa. Non importa l’età o l’esperienza: ciò che conta è esserci, scegliere di leggere, di ascoltare, di farsi parte di un flusso comune di storie.

La lettura ad alta voce, da sempre cuore delle attività di LaAV, non è soltanto un piacere letterario, ma anche un atto di cura di sé e degli altri. È un modo per contrastare la solitudine, per restituire significato alla comunicazione, per trasformare un momento individuale in un’esperienza comunitaria.

Questa maratona rappresenta un momento di attivismo culturale e sociale ed è un’occasione per celebrare la parola viva, per far risuonare testi amati e scoprire nuove storie, per sentirsi parte di qualcosa che va oltre la pagina scritta. Perché leggere ad alta voce non è solo un atto culturale: è un modo per stare al mondo, insieme.

Per informazioni: 3478803805 o sui canali social Laavischia

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

