Partecipazione popolare e autocelebrazione: gli eventi a Ischia | #4WD

L’estate ischitana, da sempre, si popola di eventi musicali e culturali che trasformano le piazze dei suoi comuni in scenari di festa e aggregazione. Concerti gratuiti, spettacoli in piazza, presentazioni di libri, talk-show all’aperto, ospiti noti del panorama musicale e culturale nazionale (come Nek o i Ricchi e Poveri degli ultimi giorni) e talvolta internazionale attirano migliaia di persone a gremirne il parterre. Casamicciola Terme, in particolare, è tra i comuni più attivi in questo senso. E non mancano, puntualmente, le fotografie dall’alto: immagini suggestive da ogni dove mostrano piazze gremite, spettatori in festa e sindaci o assessori in posa tra la folla, insieme ai loro parenti, amici e sostenitori più stretti, pronti a rivendicare il “successo popolare” dell’iniziativa.

Ma cosa si cela dietro questo trionfalismo fotografico? In molti casi, una realtà organizzativa ben diversa da quella raccontata: disfunzioni logistiche, traffico paralizzato, carenza di servizi minimi per i partecipanti, residenti intrappolati nelle loro abitazioni, e un impatto significativo sulla viabilità delle aree limitrofe. L’evento viene vissuto, talvolta, più come un’inutile vetrina d’apparenza che come un’opportunità reale di crescita culturale e sociale.

Sorge dunque spontanea una riflessione più profonda: cosa significa davvero “partecipazione popolare”? È sufficiente riempire una piazza per affermare che un evento sia stato un successo? E, soprattutto, perché la partecipazione crolla drasticamente ogni qualvolta è previsto, anche solo simbolicamente, il pagamento di un biglietto?La storia ci insegna che quando un evento ha un reale valore artistico, culturale, musicale, chi è veramente interessato non esita a pagare, anche cifre irrisorie, per garantirsi un posto. In questi casi, l’accesso diventa una scelta consapevole, un gesto di rispetto nei confronti dell’artista e del lavoro organizzativo, ma anche una dichiarazione di valore da parte del pubblico. A pagarne il prezzo (stavolta in senso figurato) è però la politica clientelare, abituata ad alimentare il proprio consenso attraverso biglietti omaggio, ingressi di favore, e una distribuzione “mirata” di privilegi. Ecco che in presenza di un biglietto, anche modesto, si scatena la corsa al “posto gratuito”: telefonate, messaggi, intercessioni da parte del politico di turno, tutti alla ricerca dell’accesso senza passare dalla cassa. In caso contrario, la piazza resta mezza vuota. E con essa, il clamore mediatico.

È un fenomeno che rivela una debolezza culturale più ampia: l’abitudine a “scroccare” ogni forma di intrattenimento, in nome di un diritto che tale non è, perché confonde il concetto di “evento gratuito” con quello di “evento dovuto”. E quando il biglietto non arriva, molti preferiscono disertare, rivelando così che l’interesse per l’arte, la musica o lo spettacolo era più apparente che reale.La domanda cruciale allora è: quando cambierà questa mentalità? Quando si smetterà di considerare l’entertainment un passatempo gratuito, e si inizierà a riconoscerlo come un valore da sostenere anche economicamente? La risposta non è semplice, ma certamente non passa per la propaganda delle folle, né per l’uso compiaciuto dei droni a immortalare piazze riempite più dalla voglia di “esserci gratis” che dall’amore per la musica.

Servirebbe un cambio di passo, tanto nella politica quanto nella cittadinanza. Servirebbe educare al valore dell’arte e della cultura in ogni forma, al rispetto per l’artista e l’organizzazione, al riconoscimento del lavoro dietro ogni evento. Solo così la partecipazione popolare potrà smettere di essere uno strumento di autocelebrazione e diventare, finalmente, un atto di comune maturità, vera e consapevole.