Pari senza reti fra Lecce e Bologna

LECCE (ITALPRESS) – Pareggio con tanto equilibrio e nessun gol a Lecce tra i salentini e il Bologna, in una sfida dai pochi acuti ma dalla grande intensità e corsa. Anche un gol annullato nel finale a Dallinga per la squadra di Vincenzo Italiano, che con questo pari non riesce a scavalcare il Milan e resta ancorata all’ottavo posto, mentre il Lecce conquista un punto comunque importante dopo la vittoria contro il Parma.

Avvio di gara propositivo per le due squadre, con qualche sbavatura difensiva concessa però dal Bologna, come al minuto 18, quando Lykogiannis è leggero sulla pressione di Pierotti, che ruba palla al greco e si invola verso Skoruspki, bravo prima ad impedire all’argentino di saltarlo e poi a respingere sul successivo tentativo di Helgason. Chance Lecce, dunque, ma dopo una prima fase accesa la partita sembra bloccarsi, con i giallorossi ben messi in campo e coraggiosi nell’attaccare il reparto difensivo del Bologna anche in fase di non possesso. Tanti contrasti e duelli, la formazione di Italiano è sempre più sugli scudi davanti a un Lecce che chiude in crescendo il suo primo tempo. Equilibrio complessivo che sembra essere una costante anche a inizio ripresa, con il risultato che non si sblocca e le occasioni che faticano ad arrivare, da una parte e dall’altra.

Bologna che proverà col passare dei minuti ad aumentare la sua trazione offensiva, anche con l’inserimento da parte di Italiano di Dallinga a far coppia con Castro, lasciando così più scoperta la sua retroguardia. A sei minuti dal novantesimo è però nuovamente il Lecce a farsi vedere dalle parti di Skorupski, con l’accelerazione del neo entrato Berisha che scambia con l’ex di giornata Karlsson ma da buona posizione strozza il destro che termina largo. Lecce pericoloso, ma sul ribaltamento successivo sarebbe il Bologna a trovare la rete dell’1-0, sugli sviluppi del corner deviato di testa da Pobega e spinto in rete da Dallinga, che si trovava però in posizione irregolare. E’ così il Var ad annullare il gol rossoblù, con la partita che si avvia ai titoli di coda, archiviando il pareggio al termine dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

