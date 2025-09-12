Parco urbano a Forio tra polveri, rumori e minacce

Atteggiamenti intimidatori e comportamenti arroganti da parte del cantiere: invece di scuse e dialogo, solo pressioni…

Il cantiere del nuovo parco urbano a Forio, nato come progetto di riqualificazione e annunciato come segno di attenzione al verde e al benessere collettivo, si sta trasformando in un banco di prova difficile da superare.

I dubbi sulla gestione tecnica, le tensioni con i residenti e l’assenza di un controllo rigoroso da parte dell’amministrazione stanno mettendo in discussione non solo l’utilità dell’opera, ma anche la credibilità di chi l’ha voluta e approvata.

Il primo nodo riguarda la conduzione dei lavori e, in particolare, la gestione delle polveri. Le relazioni tecniche e i capitolati parlano chiaro: l’impianto previsto avrebbe dovuto includere sistemi avanzati di abbattimento, con pompe e ugelli nebulizzatori, cisterne dedicate e teloni di copertura per i materiali di risulta. La realtà racconta altro.

I teloni vengono lasciati scoperti, la terra accumulata giace a cielo aperto, i nebulizzatori restano accesi solo per brevi istanti e il vento fa il resto, trasportando la polvere fino alle abitazioni vicine. Una condizione che non può essere ridotta a semplice fastidio, ma che incide sulla qualità dell’aria e sulla salute di chi vive accanto al cantiere. A ciò si aggiunge il rumore: rilevazioni indipendenti hanno registrato livelli pari a 80 decibel, ben oltre la soglia della normale tollerabilità, con un impatto quotidiano che si somma a quello visivo e ambientale. Tutti elementi che alimentano dubbi sulla conformità del cantiere al progetto originario e alla normativa vigente.

A queste criticità si sommano le tensioni sociali, ormai palpabili. I residenti raccontano di essere prigionieri nelle proprie case, costretti a vivere con finestre chiuse e spazi esterni invasi da polveri e materiali. Le auto, che avrebbero potuto essere ricollocate altrove per ridurre i disagi, si trovano invece accanto a cumuli di terra e macchinari, mentre i bambini non possono più giocare in strada o in cortile.

Quello che avrebbe potuto essere un cantiere gestito con rispetto e attenzione si è trasformato in un terreno di scontro, aggravato da atteggiamenti considerati arroganti e poco rispettosi da parte della direzione del cantiere. Alcuni cittadini denunciano persino episodi di intimidazione, a testimonianza di un clima che va ben oltre il semplice disagio e che sconfina in un conflitto aperto. In un’opera pubblica, dove il beneficio dovrebbe essere collettivo, la mancanza di dialogo e di ascolto diventa una ferita profonda.

Di fronte a questo scenario, il ruolo dell’amministrazione diventa cruciale. Non basta celebrare l’apertura di un cantiere con comunicati e dichiarazioni ufficiali: chi governa il territorio ha il dovere di vigilare, di verificare il rispetto del progetto e del capitolato, ma anche di garantire il buon vivere dei cittadini. Controllare non significa soltanto apporre timbri e autorizzazioni, ma verificare che i sistemi antinquinamento siano realmente attivi, che i materiali siano correttamente coperti, che i livelli acustici siano contenuti e che la convivenza tra il cantiere e la popolazione non degeneri in tensioni e minacce.

C’è poi un aspetto più sottile, ma non meno grave: quello degli atteggiamenti “poco urbani” che si registrano attorno al cantiere. Un’opera definita “urbana” non può essere accompagnata da modi che di urbano non hanno nulla, da condotte che umiliano i residenti e da atteggiamenti aggressivi che fanno pensare più a una forzatura che a un dialogo. È compito dell’amministrazione intervenire, pretendere comportamenti civili e rispetto reciproco, perché un’opera pubblica non si costruisce contro i cittadini, ma con loro.

Se non si sciolgono questi nodi, il rischio è che il nuovo parco urbano diventi non il simbolo di una rinascita, ma l’emblema di un modo di governare distante dai bisogni reali. In un territorio che avrebbe urgenza di parcheggi, servizi e infrastrutture, vedere risorse impiegate in un progetto che genera più divisioni che consenso non fa che alimentare il sospetto che dietro il cantiere ci sia più politica che interesse collettivo.

Un parco dovrebbe essere un luogo di incontro, di socialità, di benessere. Oggi, invece, quello di Forio è soltanto un cantiere che produce polveri, rumori e conflitti. E che mette a nudo, ancora una volta, la distanza tra i proclami ufficiali e la vita quotidiana dei cittadini.

L’appalto del parco urbano tra cifre ed errori

La gara per la realizzazione del parco urbano al Casale è stata indetta a settembre 2023, con procedura aperta e criterio qualità/prezzo sulla piattaforma telematica TuttoGare. L’appalto riguardava la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e l’esecuzione dei lavori, per un importo a base di gara pari a 1.469.557,50 euro oltre Iva.

Entro la scadenza del 2 novembre erano arrivate cinque offerte: “Conpat Scarl” di Roma, “LA.RE.FIN.” di Napoli, “Cadel S.C.A.R.L.” di Napoli, “Infratech Consorzio Stabile” di Milano e “Di Palo e Company” di Afragola. L’appalto è stato aggiudicato alla “Cadel” con un ribasso del 7,25%.

La determina di aggiudicazione definitiva, n. 24 del 13 gennaio, fissava l’importo contrattuale a 1.449.482,72 euro (comprensivi di oneri della sicurezza pari a 59.570,64 euro) e le economie d’asta a 108.645,42 euro. Tuttavia, un errore nel calcolo ha reso necessaria una rettifica: invece di applicare il ribasso alla sola aliquota spese della progettazione, come previsto dal disciplinare, era stata ribassata l’intera voce di progettazione.

L’ing. De Girolamo ha corretto il “mero errore materiale”, ricalcolando il quadro tecnico economico. L’importo contrattuale aggiornato ammonta a 1.451.190,54 euro oltre Iva, con economie ridotte a 106.937,60 euro. Una differenza minima, circa duemila euro, ma sufficiente a confermare ancora una volta la leggerezza con cui vengono gestiti documenti e cifre di appalti pubblici milionari.

