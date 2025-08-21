Parcheggio selvaggio a Marina e Capitello: auto bloccate e cittadini “ostaggio” a Lacco Ameno e Casamicciola

Antonello De Rosa | Ore 13, sole a picco e caldo soffocante. Dopo una mattinata di lavoro ci si avvia verso casa con l’idea di recuperare l’auto al parcheggio del Capitello di Lacco Ameno. Ma la scena che si presenta è surreale: la Panda è lì, regolarmente in sosta, con abbonamento pagato fino a settembre, ma è impossibile salirci. Una Volkswagen ha deciso di ignorare le strisce blu e accostarsi fuori linea, serrata al fianco, bloccando l’apertura della portiera lato guida. Anche il lato passeggeri è completamente ostruito. Un episodio che racconta bene il clima di disordine di queste settimane estive.

Del proprietario neanche l’ombra.

Il carroattrezzi non è contemplato per un peccato che evidentemente il Comune ritiene veniale e non c’è scampo: si chiama aiuto a casa e ci si fa venire a prendere con un’altra auto. E allora viene spontaneo chiedersi: in questi giorni, per chi parcheggia in maniera “creativa”, lontano dalle strisce, non ci sono multe? Come mai?

Un caso emblematico che viene declinato a tutte le latitudini dell’isola con forme più o meno gravi di menefreghismo. L’episodio del Capitello non è isolato. A Lacco Ameno come a Forio, dal porto di Ischia fino a Barano, il “parcheggio selvaggio” è ormai la normalità: marciapiedi trasformati in stalli improvvisati, doppie file permanenti, strisce blu ignorate come semplici decorazioni sull’asfalto.

In via della Lava, a Casamicciola, il “parcheggio selvaggio” prende la forma più odiosa: le auto lasciate comodamente sui marciapiedi trasformano lo spazio per i pedoni in un terreno minato. Chi spinge un passeggino si trova costretto a scendere in strada, e non è detto che ci riesca vista l’altezza del marciapiede. Peggio ancora per chi si muove in carrozzina: deve tornare indietro, cercare una rampa e continuare lungo la carreggiata, in mezzo al traffico.

Inaccettabile. Il problema è strutturale: sull’isola circolano troppe auto. Il divieto di sbarco, sbandierato ogni estate come soluzione, si rivela inefficace se poi decine di vetture vengono immesse quotidianamente dalle flotte dei noleggi, che si aggiungono allo sterminato parco auto a disposizione degli isolani. Così, mentre le strade si trasformano in un labirinto congestionato, a pagare il prezzo più alto sono i cittadini che rispettano le regole. E l’isola, nel momento del suo massimo splendore turistico, si scopre prigioniera del proprio traffico. Ancora una volta.