Ugo De Rosa | Come non detto. Tutto da rifare. La gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio di Cava Ruffano indetta dal Comune di Serrara Fontana è stata annullata in autotutela. Infatti la procedura adottata dal rup Vito Gallo, quella negoziata, non rispondeva agli indirizzi contenuti nella delibera di Giunta, che indicava una procedura aperta.

La concessione stagionale copre il periodo dall’8 aprile 2022 al 15 ottobre 2024. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello del maggior rialzo rispetto all’importo posto a base d’asta, ovvero il canone mensile minimo di 3.500 euro.

Sta di fatto che il rup Gallo aveva dato il via alla raccolta delle manifestazioni di interesse, ed essendone pervenute otto, il 3 marzo aveva anche proceduto al sorteggio dei cinque operatori da invitare.

Invece nulla di fatto. Il sindaco ha ravvisato “l’errore” del rup Gallo e questi ha dovuto procedere ad annullare tutto. Infatti la Giunta aveva disposto la gara con procedura aperta e dunque con massima diffusione del bando, in base alla precisa esigenza «attraverso l’ampliamento della platea di concorrenti, di spuntare il maggior rialzo possibile sul canone posto a base di concessione». Cosa che non è resa possibile dalla procedura negoziata. Gallo ha ammesso l’“errore” commesso in buonafede, «seppur al solo fine di garantire maggiore speditezza alla procedura».

Che invece adesso si allungherà ulteriormente…

Una circostanza spiacevole, ma la norma in questo caso consente di cassare tutto senza esporsi a ricorsi in quanto la procedura «è stata interrotta prima della apertura delle offerte e della proposta di aggiudicazione fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato».

E dunque prevale l’interesse pubblico, come scrive il rup: «Ritenuto altresì sussistere l’interesse pubblico all’annullamento in autotutela che risiede nella circostanza della eccessiva limitazione della concorrenza operata con la adozione della procedura negoziata a fronte di una scelta precisa dell’organo di indirizzo teso a ad ampliare mediante la adozione di una procedura ordinaria di gara (aperta) il novero dei concorrenti al fine di ottenere con ragionevole certezza un maggiore rialzo del canone posto a base d’asta». Ovvero incrementare gli introiti nelle casse comunali. Un “incidente di percorso” che certamente non fa fare una bella figura al Comune. E adesso i tempi per espletare la procedura aperta sono veramente stretti…