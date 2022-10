Parcheggio della Siena, quei centimetri che offendono le intelligenze

Gaetano Di Meglio | Il parcheggio della Siena è il progetto privato con finanziamenti vari che, da troppo tempo, tiene in ginocchio una grande zona del comune di Ischia. Diciamolo subito, rispetto al cesso di parcheggio prima dei lavori va bene tutto! Anche quello che ha realizzato Santaroni e, sempre con chiarezza, della vigna degli anni scorsi non sappiamo cosa farcene. L’infrastruttura serve! Purtroppo, è privata, ma qui paghiamo gli errori di una classe dirigente dei decenni passati, di 30 e 40 anni fa che è stata mediocre e ci ha lasciato senza una visione. Il racconto che sento da tempo, che quelli di prima erano migliori è una cazzata adatta alle proporzioni dell’intero parcheggio della Siena.

Chiarito questo, veniamo al dunque: alla Siena hanno giocato sporco o hanno sbagliato? Questo non lo sappiamo. Sappiamo solo che abbiamo un grosso pericolo al centro del paese. Un pericolo che non abbiamo controllato (parlando come società civile) e che ora è solo un problema. Un problema irrisolto, simile, lo abbiamo a fare da angolo da Via Michele Mazzella e Via delle Vigne. Un grosso buco dove topacci, monnezza ed erbacce fanno il loro rave party da decenni. L’unica fortuna è che non è in vista panoramica.

Ma concentriamoci al Ponte.

Nell’agosto del 2021, con puntualità e coraggio, come sempre tra l’altro, abbiamo lanciato l’allarme quarto piano alla Siena con un articolo di Gianni Vuoso che ripubblichiamo in coda a questo articolo. Un articolo denuncia che poi ha dato la stura ad interessanti azioni di alcuni cittadini. Iniziative che, però, non sono servite a capire quello che stava accadendo.

Questa primavera, per aggiornare un po’ la time line, i lavori sulla superficie del parcheggio sono stati fermati ad eccezione di alcuni lavori di impermeabilizzazione e della posa di uno spessore minimo di cemento a protezione di quanto costruito. Il comune di Ischia ha autorizzato questo intervento temporaneo e, nel frattempo, la bella addormentata nel bosco si è svegliata e, guarda un po’, vengono fuori i problemi.

Seguiteci con attenzione.

Come sappiamo (e come abbiamo denunciato in anteprima) il progetto prevede la realizzazione di alcune tettoie in ferro il cui lato superiore ospita alcuni impianti fotovoltaici che avranno un impatto troppo forte. Nonostante la rappresentazione di questi salsicciotti con tanto di colore verde (a discapito del cyan e del yellow del plotter del progettista) quanto previsto è un vero e proprio colpo al cuore di Ischia Ponte, del panorama e dell’intera zona.

Come mai, fino ad oggi, però, nessuno se ne è accorto e nessuno ha gridato allo scandalo? E, attenzione, qui dobbiamo andare con i piedi di piombo.

Non avendo certezza dei dati, oltre a sottolineare che le quote attuali sembrano poco fedeli a quelli progettati, in queste settimane l’Ufficio Tecnico del Comune di Ischia e la Soprintendenza di Napoli si sono accorti di è un errore di progetto nella rappresentazione della quota rispetto a Via Pontano. Ci sono 71 centimetri che fanno una grande differenza.

Una quota che sembra sia essere stata disegnata in maniera poco chiara e che, una volta scoperta, ha mandato in tilt i rapporti tra il privato, l’ente che deve rilasciare l’autorizzazione e il custode del vincolo. Questa differenza, poco più di 70 cm rilevata dai tecnici dell’ufficio competente di Ischia ha indotto l’UTC locale e la Soprintendenza a richiedere un nuovo progetto di riqualificazione e recupero paesistico per la parte superiore dell’area di parcheggio. Un progetto da rifare al posto dei salsicciotti verdi in ferro e fotovoltaici che hanno acceso una serie titubanze in chi deve decidere.

E ora? Ora c’è da capire che quel buco all’ingresso di Ischia Ponte deve diventare qualcosa di accogliente, utile e funzionale. Il pericolo che ci resti sullo stomaco, come la caserma nel bosco della Maddalena o l’altra caserma a Forio con lo scheletro della vergogna non ce lo possiamo permettere. Altro cemento in bella vista non è accettabile. Ora non c’è copyright che tenga, non ci sono segreti da conservare, ora c’è da rimediare ad un guaio grande tre piani sotto al mare. Ora c’è da salvare l’ingresso di Ischia Ponte. Ora c’è da fare sul serio, più di quanto si sia fatto prima.

E che sia Santaroni o Enzo Ferrandino a salvare quello che si vede del Parcheggio della Siena poco importa, l’importante è farlo! E farlo bene e farlo presto!

Un’altra bella trovata della Sovrintendenza. Al parcheggio della Siena anche i pannelli fotovoltaici?

Il parcheggio della Siena tiene ancora banco. L’altro giorno abbiamo posto una domanda precisa: quei pilastri che si vedono sul terzo piano che senso hanno? Possono rappresentare l’inizio di un quarto piano? Abbiamo chiesto all’avvocato Santaroni di svelare il mistero. Qualche tecnico ha ipotizzato invece, che possono fungere da base per dei gazebo. Ma se così fosse sarebbe proprio la fine per il panorama, per chi oggi riesce ancora a sbirciare il Castello Aragonese. Dinanzi al mistero, le ipotesi si accavallano e infatti ben presto qualcuno ha dato una diversa spiegazione: i proprietari della Siena hanno intenzione di dotarsi del fotovoltaico, pertanto quei pilastri che tendono ad elevarsi dovranno sorreggere i pannelli per produrre energia. Assurdo, inaccettabile. Ora si sta esagerando e si stanno superando tutti i limiti.

Che si tratti di un’opera di privati lo sappiamo, ma un’amministrazione ha anche il dovere di curare gli interessi dei terzi, dei cittadini. Ha soprattutto il dovere di salvaguardare il diritto del paese a conoscere la verità. Qui invece, tutto è avvolto da un fitto alone di misteri. Anche la cartellonistica è sparita. Prima si poteva conoscere il tipo di costruzione in atto, la proprietà, il nome dei tecnici, compariva la foto del progetto.

Oggi non c’è più nulla di tutto questo. Per sapere qualcosa bisogna ricorrere alla legge sulla trasparenza. Il Comitato “Salviamo Ischia Ponte” nel 2019 fece richiesta di accesso agli atti ma siccome la richiesta viene sottoposta anche alla controparte, questa rispose picche e pose il suo veto, sostenendo, come conferma il presidente del Comitato, Salvatore Cuomo, che “il progetto era coperto da copyright e pertanto veniva negato l’accesso”! Incredibile.

Oggi, un gruppo di cittadini, sostenuto anche da alcune associazioni ambientaliste, torna alla carica e con l’aiuto volontario di un legale, si appresta a richiedere ancora una volta, l’accesso agli atti. Il cittadino ha diritto a sapere come viene distrutto un pezzo del suo paese.

Nel frattempo si va anche alla ricerca di indiscrezioni, di informazioni sussurrate. Ed emergono due notizie, una negativa ed un’altra positiva.

La prima riguarda l’installazione di pannelli fotovoltaici, regolarmente autorizzata da quella Sovrintendenza che non cessa mai di meravigliare, di creare sconforto in chi non ha il potere di difendere il patrimonio paesaggistico di quest’isola. La Sovrintendenza avrebbe autorizzato l’installazione di pannelli a copertura delle auto in sosta sul piano a livello stradale. E udite la finezza: avrebbe prescritto il colore verde per queste lastre obbrobriose, un po’ alla stregua di quelle nere sistemate a san Montano.

Il motivo di questa bella trovata? Addurre energia al parcheggio e forse anche all’Hotel Miramare e Castello! Magari se l’avvocato Santaroni pensasse di rilasciare una dichiarazione, potrebbe anche dire che finora nulla è trapelato, che non è un’amara sorpresa ma si tratta solo della classica ciliegina sulla torta, con la Sovrintendenza protagonista della festa.

L’amministrazione non ha capito che non è il proprietario di un paese, libero di muoversi come gli pare, ma deve invece ergersi a paladino dei diritti dei suoi cittadini, occupa quella poltrona “al servizio del paese”, il mantra che ama ripetere durante la campagna elettorale.

E’ vergognoso essere costretti a sbattere contro un muro di gomma.

Il sindaco Ferrandino che si è divertito tanto ad usare i social per cantare le sue canzoni, per pubblicizzare le sue grandi opere, continui ad usarli per dire che il parcheggio della Siena è sì un’opera privata ma che il Comune vigila nell’interesse di tutti, perché non sia realizzato nessun abuso. Dica se è vero che la commissione paesaggistica di Ischia non ha espresso parere favorevole alla installazione dei pannelli fotovoltaici, che ancora una volta la Sovrintendenza ha deciso sulle teste di tutti, o se la Sovrintendenza è stata documentata in modo poco opportuno.

Bisogna essere chiari e corretti, onesti e leali. Ecco cosa chiedono i cittadini, già colpiti da un’opera inutilmente faraonica, quella che però, l’avv. Santaroni ritiene essere l’opera più importante per lo sviluppo dell’intera isola d’Ischia.

La seconda notizia, positiva senz’altro, è quella che indica il mese di dicembre come la data ultima per la consegna dell’opera. Ci dobbiamo credere?