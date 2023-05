Parcheggio della Siena, ora è impossibile dire no!

Gaetano Di Meglio | Svolta! La questione Siena vive una storia tutta nuova. Come abbiamo scritto in prima pagina “Mario salva tutti”. Salva il Comune di Ischia dal mostro in mezzo al paese. Salva i Santaroni dalla vicenda giudiziaria e imprenditoriale e salva il paese e il territorio. Una tripla operazione che, al netto di tutto quello che abbiamo raccontato in questi giorni, ha il potere esplosivo che ribalta tutto e che azzera tutte le chiacchiere che abbiamo scritto, letto e sentito in questi mesi.

La battaglia iniziata a dicembre con la sospensione della Soprintendenza, gli scontri ad alta quota con il comune di Ischia, il “chi sono io” e il “chi sei tu” con il Sindaco di ischia, le conferenze stampa e la gragnola di ricorsi e contro ricorsi al TAR fino alla revoca della nomina assessorile di Paolo Ferrandino hanno dal 4 aprile scorso (un mese fa!) una storia, tutta diversa, da raccontare.

Una mossa, questa di Mario Santaroni, che merita di essere incasellata nel groviglio degli interessi che si accavallano e si sovrappongono in maniera isolana. Perfettamente ischitana.

Da una parte, quella del comune, Bruno Molinaro e Benito Trani; dall’altra parte Gigiotto Rispoli e Sebastiano Conte: lo schema classico e ripetitivo della storia urbanistica ed edilizia della storia nostrana. Imponenti portatori di interessi multipli e molteplici che si fanno guerra da sempre. Qualche volta fanno finta di sorridere: ma è scontro aperto. Più che Guelfi e Ghibellini, più che Putin e Zelensky per essere più attuali.

Lo scorso 4 aprile, al comune di Ischia, è stata protocollata la “Domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 167 c. 4 dlgs 42/2004” da parte della Turistica Villa Miramare S.p.A. che rispecchia le richieste della Soprintendenza ma che, prima di ogni altra cosa, elimina il motivo del contendere: ovvero i tralicci per il fotovoltaico. Santaroni ha cancellato il motivo dello scandalo. Ha spento il “casus belli” e ha rinunciato all’unico appiglio che ha tenuto in vita il fumoso comitato (salvo interessi personali) di Ischia Ponte.

I tralicci del fotovoltaico non ci sono più. Ora c’è il giardino più bello di Ischia. Ora c’è qualcosa di bello a cui è difficile dire no! E qualcosa che dovrebbe spingere il comune di Ischia a rivedere la sua posizione, a trovare una linea di confronto e sotterrare l’ascia di guerra. Una linea di intesa e di collaborazione che è l’unica percorribile per evitare di tenerci quel disastro sul groppone per molti, molti anni.

Della vicenda “Siena” i lettori de “Il Dispari” sono stati informati di ogni possibile dettaglio: dalle giustificazioni sottoscritte da Gigiotto Rispoli, fino alle valutazioni effettuate dal GPS che ha “misurato” le quote e gli assi del complesso realizzato alla Siena. E sanno anche che la vicenda è resa più complessa e importante dal timing imposto da Invitalia nell’ambio del contratto di sviluppo sottoscritto per il parcheggio di Ischia Ponte.

Un parcheggio e un complesso che è completato per oltre il 90% e che aspetta solo le rifiniture e gli ultimi dettagli per entrare in funzione. Un parcheggio che ora non è più lo scandalo di qualche mese fa e che, con i rendering del 4 aprile, si presenta in una formula diversa. Accettabile, verde, possibile.

Ora è impossibile dire no! O almeno, i no li lasciamo dire a quelli che si sanno solo riempire la bocca di cose da dire e a cui manca la piana di polvere e di caos di prima. O, peggio ancora, di quelli che volevano un’isola ferma a 60, 70 o 80 anni fa in virtù di non si capisce cosa.

LA GUERRA E IL PAESE. La domanda di “sanatoria” ai sensi dell’art. 167, per capirci, e i rendering ad essa collegata non possono restare lettera morta e non possono neanche attendere gli sviluppi dei ricorsi amministrativi e dei processi penali che sono in corso tra Turistica Villamare e Comune di Ischia e tra Generoso Santaroni e la Procura della Repubblica.

Concedere il via libera ai lavori e la loro sanatoria (facendo, tra l’altro, lavorare con calma il CTU richiesto alla Procura per una pronuncia terza rispetto alle misurazioni dell’UTC del Comune di Ischia), oltre a consentire a Santaroni di non avere problemi con Invitalia, permetterebbe al comune di Ischia di risolvere il problema dei problemi: l’accesso ad Ischia Ponte.

VINCONO TUTTI. Ischia Ponte, oggi, si merita una risposta diversa. Il paese si merita un atteggiamento diverso. Volendo allargare il discorso, ora che i “fotovoltaici” non ci sono più e che sulla copertura del parcheggio c’è un bel giardino, qualcuno potrebbe anche sfruttare l’occasione e l’opportunità di appuntarsi sul bavero della giacca la vittoria politica. Qualche altro, invece, potrebbe portare a casa la sua “vittoria” e disinteressarsi dell’appaluso. Ischia, nel frattempo, ancorché privati, potrebbe avvantaggiarsi di due opere già funzionanti: il parcheggio e l’auditorium.

GENEROSO. Riavvolgiamo un attimo il nastro. Quando è diventato insanabile lo scontro? Quando le due posizioni, quella di Mario Santaroni e quella di Enzo Ferrandino, sono diventate distanti in maniera assoluta? Quando il comune di Ischia ha chiesto 60 posti auto gratuiti per giustificare lo sviluppo del parcheggio della Siena e quando Santaroni ha detto “non se ne parla proprio”. Ora che è cambiato tutto, anche politicamente, si potrà recedere dalla richiesta dei posti gratuiti (anche perché ora ne sono di meno!) e accogliere lo sconto “generoso” offerto per i residenti di Ischia Ponte (anche perché non sono migliori di quelli delle altre parti del comune di Ischia!).

UTILI IDIOTI. Ora che Paolo Ferrandino è fuori dai giochi, ora che il saggio della Pagoda è stato estromesso dalla giunta, la palla è tutta nelle mani degli utili idioti di Enzo Ferrandno. Ora vediamo se riescono a fare qualcosa di buono per tutti o, invece, sono buoni solo ad eseguire gli ordini che gli arrivano dal sindaco, a fare le loro piccole faccende o se, invece, si rendono protagonisti di una presa di posizione chiara, netta e decisa. Per il paese.