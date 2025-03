Parcheggio della Siena, il Comune di Ischia si costituisce parte civile

Nonostante non inizi il processo penale per il Parcheggio della Siena, giovedì 6 marzo, davanti alla dottoressa De Riso si presenteranno la pubblica accusa, gli avvocati della difesa e quelli delle parti civili per conoscere la data del rinvio. La crisi del tribunale di Ischia e la sospensione delle udienze penali presso la sezione distaccata non è ancora conclusa, tuttavia, in questa sorta di “terra di mezzo”, andiamo avanti con i rinvii.

In vista dell’udienza predibattimentale del 6 marzo, al netto di quella che sarà la decisione, la giunta del comune di Ischia, ha deliberato la costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale in corso relativo alla realizzazione del parcheggio interrato e della sala polifunzionale in località La Siena, nei pressi di Via Pontano. La decisione segue una serie di provvedimenti giudiziari che hanno confermato il sequestro del complesso edilizio a causa di violazioni urbanistiche.

Il processo, che verrà rinviato in una data “vicina” (così come caldamente suggerito dalla Procura), dovrà essere portato avanti da quel giudice togato che la presidente Garzo, per il momento, non ha nominato e le cui udienze debbano essere trattate presso la sede centrale del Tribunale di Napoli. Ma questo è un aspetto su cui parleremo ancora tanto.



Il contesto della vicenda

Il progetto, portato avanti dalla società Turistica Villa Miramare S.p.A., è stato oggetto di diverse contestazioni. Già con un’ordinanza del 29 marzo 2022, il Comune di Ischia aveva disposto la sospensione dei lavori per difformità riscontrate nel parcheggio interrato e per la mancata rappresentazione di alcune strutture nelle tavole di progetto. Successivamente, il complesso è stato posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha accertato ulteriori irregolarità tecniche e urbanistiche. Con ordinanze del 30 maggio 2024 e del 16 ottobre 2023, rispettivamente il GIP e il Tribunale del Riesame di Napoli hanno respinto le richieste di dissequestro avanzate dalla società. La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 aprile 2024, ha poi dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento di sequestro, confermandone la validità.

Le ragioni della costituzione di parte civile

Il Comune di Ischia ha ritenuto necessario costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni urbanistiche. Secondo l’amministrazione, l’intervento edilizio ha arrecato un grave pregiudizio all’assetto territoriale e ai beni paesaggistici della zona, posta all’ingresso dello storico borgo di Ischia Ponte. La delibera richiama diverse pronunce della Cassazione che riconoscono ai Comuni la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni derivanti da abusi edilizi.

L’incarico legale e le prossime mosse

La Giunta ha confermato l’incarico all’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, già rappresentante del Comune nei procedimenti amministrativi relativi a questa vicenda. Il legale avrà il compito di formalizzare la costituzione di parte civile contro Generoso Santaroni, amministratore della Turistica Villa Miramare S.p.A., e di tutelare gli interessi dell’ente nel processo penale. L’azione legale punta non solo al risarcimento economico, ma anche a prevenire ulteriori danni derivanti dall’eventuale completamento dell’opera, considerata abusiva e incompatibile con il Piano Regolatore Generale (PRG) e il Piano Territoriale Paesaggistico (PTP) vigenti.