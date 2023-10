Parcheggi, scuole e presidi di vigilanza a Forio, c’è la commissione

Ugo De Rosa | Il Comune di Forio, come è noto, è alla ricerca di aree ed immobili da destinare a servizio delle scuole, a parcheggi pubblici e a sedi di presidi. A tale scopo il responsabile dell’VIII Settore Patrimonio – Protezione Civile arch. Marco Raia aveva già avviato le indagini di mercato con la pubblicazione degli avvisi per manifestazione di interesse. Tre distinte procedure per le quali ora ha provveduto alla nomina delle commissioni per la valutazione. O meglio la commissione, in quanto i componenti sono sempre gli stessi. Sia pure con determine non esenti da qualche errore causato dal “copia e incolla” che ormai non desta nemmeno più meraviglia.

Nel primo caso l’Amministrazione comunale intende dotare di un’area di parcheggio il plesso scolastico “Aniello Regine” sito in località Scentone, in quanto si tratta di «uno dei plessi scolastici del circolo didattico Forio 1 la cui utenza è rappresentata dalla popolazione infantile delle zone semi centrali del territorio comunale». L’area da locare dovrà avere i seguenti requisiti: «La superficie richiesta è di almeno 350 mq, pianeggiante Caratteristiche tipologiche: Accesso carrabile; Vicinanza alle principali strade di collegamento ed alle linee del trasporto pubblico; Ubicazione entro 100 mt di distanza dalla scuola; Buona accessibilità e visibilità dalla strada pubblica; Pianeggiante e con accesso riservato». Entro il termine del 28 settembre è pervenuta una sola manifestazione di interesse, che sarà valutata dalla commissione presieduta dallo stesso Raia e composta dal responsabile del VII Settore arch. Nicola Regine e dal responsabile del I Settore ing. Luca De Girolamo.

La seconda procedura riguarda la volontà di acquistare o locare aree da destinare a parcheggi pubblici e all’acquisto di immobili destinati alle scuole dell’infanzia per abbattere i costi di locazione. In questo caso le manifestazioni di interesse pervenute sempre entro il termine del 28 settembre sono cinque, mentre una sesta risulta pervenuta oltre il termine. Anche in questo caso la commissione è presieduta dall’arch. Raia e composta dall’arch. Regine e dall’ing. De Girolamo.

Infine, l’Amministrazione guidata da Stani Verde vuole sopperire alla carenza di presidi territoriali per incrementare i servizi offerti, evidenziandosi che «attualmente sul territorio comunale non vi sono sportelli che svolgono attività istituzionali e che il Comune di Forio è dotato di un unico presidio di polizia municipale e vigilanza ubicato nel centro storico».

Di qui la decisione di locare immobili da privati che abbiano i seguenti requisiti: «La superficie richiesta è di almeno 50 mq Caratteristiche tipologiche: Accesso carrabile; Vicinanza alle principali strade di collegamento ed alle linee del trasporto pubblico; Buona accessibilità e visibilità dalla strada pubblica; Certificazioni relative all’agibilità dell’immobile». Identico il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, che in questo caso sono due. E identica è anche la commissione nominata da Raia.

Adesso si attende l’esito delle valutazioni e l’avvio delle fasi successive.