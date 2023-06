Parata di stelle per l’Ischia Film Festival

Le notti stellate d’estate, quelle magiche notti cariche di emozioni, per la settimana dell’Ischia Film Festival, sulla nostra isola, diventano ancora più ricche ed entusiasmanti.

Dopo la grande apertura con Christopher Lambert e le serate con ospiti Fabio Balsamo, Giovanna Sannino, Gaetano Migliaccio e Francesco Panarella, Peppino Mazzotta e altri volti noti del grande e piccolo schermo, giunto al suo giro di boa, l’Ischia Film Festival ha in serbo ancora grandissime sorprese.

Ieri, la sala cinematografica all’aperto del Castello Aragonese ha ospitato, tra gli altri, l’amatissima Cristina Donadio e oggi, come già si intravedono sui loro seguitissimi canali social, arriva Silvia Provvedi “le Donatella”, che con Andrea Roncato e Cinzia Bomoll (regista) saranno presenti al Festival per presentare il loro ultimo film, “La California”.

Ancora grandi ospiti, poi, dopodomani, 28 giugno, con, tra gli altri, Alessio Boni, apprezzatissimo attore di fiction, teatro e cinema.

La parata di stelle continua, poi, con Renato Carpentieri che sarà ospite all’Ischia Film Festival il 29 giugno e che sarà insignito dell’Ischia Film Award prima della proiezione del film “La Giunta”, su Valenzi.

Il Festival, che si concluderà sabato 1 luglio con le premiazioni presso la Cattedrale dell’Assunta, annuncera ancora altre sorprese.