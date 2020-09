Parata di stelle per il XXIV Premio Fair Play Menarini

CASTIGLION FIORENTINO (ITALPRESS) – Storie, emozioni, personaggi illustri e grandi nomi dello sport italiano ed internazionale. Questi gli elementi che hanno reso la cerimonia di premiazione del XXIV Premio Internazionale Fair Play Menarini un momento indimenticabile e significativo nel centro storico di Castiglion Fiorentino, nella suggestiva cornice di piazza del Municipio. “Tutti coloro che stasera hanno ricevuto un riconoscimento incarnano i valori dell’etica e del rispetto e spero siano di grande esempio per le nuove generazioni, soprattutto in questo periodo storico”, le parole di Angelo Morelli, presidente dell’associazione Premio Fair Play. Tanti i big che si sono alternati sul palcoscenico: dall’ex pallavolista cubano Joel Despaigne a grandi campioni del calibro di Josè Altafini e Zibgniew Boniek, dagli allenatori di calcio Arrigo Sacchi e Louis Van Gaal al tecnico del Settebello, Alessandro Campagna, passando per il motociclista Manuel Poggiali, la giovane nuotatrice Benedetta Pilato, la golfista Federica Dassù, le sorelle dello sci alpino Elena e Nadia Fanchini e il velista Andrea Stella. Non sono mancati neppure i premi speciali, come quello “Sustenium Energia e cuore”, conferito allo sciatore Dominik Paris, il Premio speciale “Impegno Sociale e civile”, assegnato alla FNOMCeO e alla FNOPI per il loro contributo alla lotta contro il Covid-19, il Premio Fiamme Gialle “Studio e sport” vinto dalla ginnasta Gaia Di Trapani. Particolarmente intenso è stato il momento dedicato al ricordo del giornalista Franco Lauro: alla sua memoria è stata intitolata la categoria “Narrare le emozioni” con un premio speciale che ha ricevuto il giornalista Dario Ronzulli che, come Lauro, si occupa di basket. “La XXIV edizione del Premio Fair Play Menarini è sicuramente la più complessa che abbiamo affrontato – ha sottolineato Ennio Troiano, direttore Corporate delle Risorse Umane del Gruppo Farmaceutico Menarini – Con questa manifestazione vogliamo dimostrare che, attraverso i valori del fair play, del rispetto e dell’altruismo, la collettività riesce a raggiungere risultati importanti”.

(ITALPRESS).