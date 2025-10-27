Papa Leone XIV e il vescovo Villano, un sabato di fede e speranza

Sabato 25 ottobre resterà una data simbolica per le comunità di Ischia e Pozzuoli. Più di tremila pellegrini hanno raggiunto Roma per partecipare al Pellegrinaggio Giubilare delle due diocesi, vivendo una giornata che ha saputo unire spiritualità e impegno civile, fede e responsabilità comunitaria. In una piazza San Pietro gremita, Papa Leone XIV ha accolto i fedeli invitandoli a riflettere sul senso autentico della speranza, non come concetto astratto ma come scelta quotidiana di fiducia e costruzione.

«Noi non abbiamo già le risposte a tutte le domande. Abbiamo Gesù. Seguiamo Gesù. Diventiamo un popolo in cui gli opposti si compongono in unità», ha detto il Pontefice durante l’udienza, richiamando i presenti alla necessità di un cammino condiviso, capace di ricucire le fratture della società e di restituire un senso di direzione comune. Le sue parole hanno toccato corde profonde anche fuori dal contesto ecclesiale, perché la speranza evocata dal Papa è quella che tiene insieme comunità spesso provate dalle difficoltà economiche, sociali e ambientali, ma ancora capaci di mettersi in cammino.

L’incontro è stato anche un momento di riconoscimento per il vescovo Carlo Villano, pastore di una Chiesa che abbraccia due territori diversi ma uniti da una stessa storia di resilienza. Rivolgendosi ai pellegrini di Ischia e Pozzuoli, Leone XIV ha espresso l’auspicio che il loro esempio possa rafforzare il tessuto umano e comunitario delle rispettive realtà locali, incoraggiando a “partecipare attivamente alla vita delle proprie Comunità” e a farne luoghi di dialogo e solidarietà.

Dopo l’udienza, la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Villano in piazza San Pietro ha rilanciato il tema della conversione, intesa non soltanto come ritorno spirituale, ma anche come cambiamento culturale e sociale. «Siamo chiamati a essere pellegrini di speranza», ha detto nell’omelia, «pellegrini che guardano all’essenziale e non a ciò che appesantisce il cammino».

Parole che, per molti fedeli e amministratori locali presenti, hanno assunto il significato concreto di un richiamo alla responsabilità civica: un invito a costruire comunità più attente, solidali, inclusive. Il pellegrinaggio delle diocesi di Ischia e Pozzuoli ha così assunto il volto di una grande esperienza collettiva, nella quale il viaggio verso Roma è diventato metafora di un cammino più profondo: quello di territori che cercano riscatto, di famiglie che chiedono stabilità, di giovani che non vogliono smettere di credere in un futuro possibile.

Tra canti, silenzi e volti emozionati, piazza San Pietro si è trasformata per qualche ora nel cuore pulsante di due isole di speranza. Un popolo in cammino che, partendo dal Golfo, ha ricordato a tutti che la fede, quando si intreccia con la vita reale, può ancora diventare motore di coesione e di rinascita civile.

Il Messaggio di Papa Leone ai fedeli di Ischia e Pozzuoli

Nel suo messaggio ai fedeli riuniti in piazza San Pietro sabato 25 ottobre, Papa Leone XIV ha consegnato un discorso centrato sul tema della Speranza , proponendola come fondamento del cammino umano e comunitario. Le sue parole, intense e sobrie, hanno toccato corde che vanno oltre la sfera religiosa, parlando di fiducia, unità e responsabilità condivisa.

Il Papa ha invitato i pellegrini a riconoscere che “non abbiamo già le risposte a tutte le domande”, ma che la speranza nasce dal seguire Gesù e dal camminare insieme, passo dopo passo. Il suo messaggio ha avuto il tono di una chiamata all’unità nella diversità: una Chiesa e un’umanità “in cui gli opposti si compongono in unità”, capaci di camminare insieme senza escludere nessuno. La speranza, ha detto, non è una consolazione privata, ma una forza che costruisce ponti, guarisce le ferite sociali e restituisce fiducia nei tempi difficili.

Nella parte più pastorale del discorso, Leone XIV ha parlato del pellegrinaggio come simbolo della vita stessa: un cammino che si compie insieme, con i propri limiti e le proprie fragilità, ma anche con la fiducia che ogni passo ha un senso. Ha invitato i fedeli a “diventare un popolo che impara camminando”, capace di guardare con speranza anche quando tutto sembra incerto.

Rivolgendosi poi ai vescovi presenti per il Pellegrinaggio Giubilare , tra cui il vescovo Carlo Villano , ha auspicato che ciascuno possa essere “animato da zelo apostolico” e diffondere con il proprio esempio “il messaggio evangelico”, trovando nella preghiera e nell’eucaristia la forza per essere vicini alle proprie comunità. Un incoraggiamento che è anche un messaggio sociale: la fede, per il Papa, si traduce in prossimità, impegno, capacità di costruire comunità accoglienti e solidali.

In conclusione, Leone XIV ha ribadito che la speranza cristiana non è evasione né illusione, ma fiducia nella possibilità del bene e nella forza del perdono. È un percorso di vita che coinvolge credenti e non credenti, un linguaggio universale che parla alla coscienza umana prima ancora che alla dottrina. Il suo appello, accolto con profonda partecipazione dai fedeli di Ischia e Pozzuoli, ha restituito alla parola “speranza” il suo significato più pieno: la capacità di credere, insieme, che il domani può ancora essere migliore.

L’omelia del Vescovo Villano

L’omelia del vescovo Carlo Villano , pronunciata sabato 25 ottobre in piazza San Pietro, ha dato profondità e sostanza civile al pellegrinaggio giubilare delle diocesi di Ischia e Pozzuoli , che ha visto la partecipazione di oltre tremila fedeli. Dopo l’udienza di Papa Leone XIV, il vescovo ha guidato la celebrazione eucaristica con un tono insieme sobrio e appassionato, trasformando un momento di fede in una riflessione collettiva sul valore della speranza, intesa non come rifugio spirituale ma come impegno quotidiano di rinnovamento umano e sociale.

Villano ha esordito ricordando che il pellegrinaggio a Roma, alla Sede di Pietro, rappresenta un’esperienza concreta del cammino sinodale della Chiesa italiana, ma anche un invito a rinnovare la responsabilità di ciascuno verso la comunità. “Siamo chiamati ad essere pellegrini di speranza”, ha detto, spiegando che questo non significa soltanto mettersi in viaggio fisicamente, ma accettare la sfida di trasformare la propria vita, di rendere la fede un motore di cambiamento e di servizio.

Nella sua riflessione, Villano ha legato la conversione al concetto di impegno civile: non un gesto intimista o astratto, ma la scelta di “ri-orientare la propria esistenza verso l’amore e la solidarietà”. Il Vangelo di Luca, ha ricordato, è “lampada ai nostri passi”, un invito a non restare fermi nell’indifferenza ma a tradurre il Vangelo in azioni quotidiane di giustizia, carità e attenzione verso gli ultimi. “Tutti, proprio tutti, abbiamo bisogno del perdono di Dio, del suo amore che suscita il nostro stesso desiderio di convertirci”, ha affermato, richiamando ogni fedele alla responsabilità di reagire alle ingiustizie del mondo non con la rassegnazione, ma con la costruzione di bene concreto.

Il vescovo ha poi riflettuto sulla misericordia di Dio come principio attivo di umanità. Non un sentimento astratto, ma una forza che regge il mondo e che può ricomporre le divisioni sociali. Dio, ha detto Villano, “non è colui che castiga, ma colui che usa misericordia e pazienza, rispettando i tempi di crescita di ciascuno”. Da questa consapevolezza nasce il senso della comunità come luogo dove nessuno si sente superiore, e dove ogni persona, riconoscendosi fragile, può riscoprire la propria dignità nel legame con gli altri.

Nell’omelia, la figura del pellegrino è diventata immagine dell’uomo e della donna contemporanei, chiamati a vivere la quotidianità con spirito di sobrietà e attenzione. “Il pellegrino presta attenzione a ciò che è essenziale e non a ciò che è superfluo; conosce la strada che percorre e sa che lungo il cammino incontrerà uomini e donne che chiederanno di essere ascoltati”. È un richiamo a guardare oltre se stessi, a riscoprire l’ascolto, la solidarietà, la responsabilità verso chi resta indietro. Il pellegrino, ha aggiunto il vescovo, “diventa segno di speranza se si impegna nel comandamento della carità, se sa condividere la sete di pace che invoca dignità per i poveri della terra”.

Nel collegare il pellegrinaggio alla realtà concreta dei territori di Ischia e Pozzuoli, Villano ha ricordato che la speranza non è evasione, ma costruzione quotidiana : “Una vita che diventa contemplativa perché attenta ai bisogni dell’altro, mai ripiegata su se stessa”. Il vescovo ha insistito sull’importanza del cammino comune, del senso di appartenenza e del servizio reciproco, valori che trovano nel Giubileo non un evento isolato, ma un’occasione per rigenerare il tessuto sociale e civile delle comunità.

Nella parte finale, l’omelia si è aperta a un orizzonte universale. Varcare la Porta Santa , ha detto Villano, non è un atto rituale ma un segno di impegno: “Significa entrare nell’orizzonte della sequela di Cristo in modo ancora più intenso, esprimere il nostro desiderio di stare con il Signore e con i fratelli”. Attraversare quella soglia è un gesto di comunione e di responsabilità, perché ciascuno, nella propria vita, può e deve diventare testimone di carità e di pace.

Il vescovo ha concluso invocando la Madre della Speranza , affinché accompagni questo cammino e lo trasformi in segno di pace concreta per il mondo.

“Il primo segno di speranza si traduca in pace per il mondo”, ha ricordato citando le parole di Papa Francesco. Così l’omelia di Carlo Villano si è chiusa in una sintesi luminosa: la fede non come rifugio, ma come forma alta di cittadinanza; la speranza non come attesa passiva, ma come costruzione condivisa di un futuro più giusto e umano.