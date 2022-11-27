Papa “Israele e Palestina cerchino dialogo per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con preoccupazione l’aumento della violenza degli scontri che da mesi avvengono in Palestina e in Israele. Mercoledì scorso due vili attentati a Gerusalemme hanno ucciso due persone e ferito un ragazzo israeliano e nello stesso giorno negli scontri armati a a Nablus è morto un ragazzo palestinese. La violenza uccide il futuro, spezzando la vita dei più giovani e indebolendo le speranze di pace. Preghiamo per questi giovani morti, per le loro famiglie e in particolare per le loro mamme. Auspico che le autorità israeliane e palestinesi abbiamo maggiormente a cuore la ricerca del dialogo, costruendo la fiducia reciproca senza la quale non ci sarà mai una soluzione di pace in Terra Santa”. Così il Papa dopo l’Angelus in piazza San Pietro.
(ITALPRESS).
-foto agenziafotogramma.it-
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