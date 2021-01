Papa Francesco nomina Lagnese amministratore apostolico della Diocesi di Ischia

In data odierna – si legge nella nota stampa inviata dalla Diocesi di Ischia -, la Nunziatura Apostolica in Italia, ha comunicato che il Santo Padre Francesco ha nominato S. E. Mons. Pietro Lagnese, Vescovo eletto di Caserta, Amministratore Apostolico della Diocesi di Ischia.

Con decreto della Congregazione per i Vescovi, datato 19 gennaio 2021, Papa

Francesco ha nominato Sua Ecc. Mons. Pietro Lagnese, Amministratore Apostolico

della Diocesi di Ischia. “Per provvedere al governo della Chiesa di Ischia – si legge nel decreto di nomina – vacante per il trasferimento dell’Ecc.mo Vescovo Pietro Lagnese alla Sede episcopale di Caserta, il Sommo Pontefice Francesco, per Divina Provvidenza Pastore dei Pastori, con il presente Decreto della Congregazione per i Vescovi, nomina e costituisce Amministratore Apostolico della Diocesi di Ischia, dalla data odierna e fino a che il Vescovo da eleggere prenda possesso canonico, l’Ecc.mo Mons. Pietro Lagnese, con i diritti, le facoltà e gli obblighi che spettano al Vescovo Diocesano in conformità al diritto, tenuto conto, tuttavia, di quanto contenuto al n. 244 del Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi “Apostolorum Successores”.

Nonostante qualsiasi contraria disposizione. Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione per i Vescovi, 19 gennaio 2021”.

La Diocesi di Ischia diventerà Sede vacante, domani mercoledì 20 gennaio con l’inizio del ministero pastorale a Caserta del già Vescovo di Ischia, Mons. Lagnese. Continuiamo ad accompagnare il Vescovo Pietro con l’affetto e la preghiera e chiediamo al Signore che mandi alla nostra Chiesa un pastore secondo il suo cuore.