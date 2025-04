Papa Francesco e il clero di Ischia: tra ombre recenti e segni di speranza

Negli ultimi anni, la Chiesa ischitana ha vissuto stagioni complesse e a tratti dolorose, attraversando vicende che hanno sollevato interrogativi profondi sulla tenuta morale e spirituale di parte del suo clero. Alcuni sacerdoti sono stati coinvolti in episodi gravi che hanno portato (anche se per vie diverse) alla riduzione laicale – alcuni al vaglio della magistratura – mentre altri hanno lasciato il ministero o sono stati trasferiti, anche in circostanze opache. Tuttavia, accanto a queste criticità, la vita ecclesiale sull’isola ha visto anche momenti di significato e respiro più ampio. Due eventi, in particolare, raccontano una dimensione diversa: la Benedizione Apostolica a Mons. Camillo D’Ambra e l’intervento diretto del Papa nella complessa questione del diritto di patronato.

Una vita al servizio della Chiesa: l’omaggio a Don Camillo D’Ambra

Nel luglio 2023, Mons. Camillo D’Ambra ha celebrato i suoi 75 anni di sacerdozio nella sua amata Parrocchia dell’Assunta, nel cuore della diocesi ischitana. A rendere ancora più solenne il momento, la lettura della Benedizione Apostolica inviata da Papa Francesco, a firma del Cardinale Pietro Parolin. Un gesto che ha colpito profondamente la comunità e lo stesso Don Camillo, che ha ricordato con emozione il suo lungo cammino vocazionale e pastorale, sempre vissuto sull’isola. Parole di umiltà, gratitudine e fedeltà a Cristo, che hanno restituito l’immagine di una Chiesa radicata nel territorio e capace di durare nel tempo.

Il diritto di patronato: la svolta voluta da Papa Francesco

Ben più articolata e dirompente, invece, è stata la vicenda legata al cosiddetto diritto di patronato, un retaggio storico che garantiva ai Comuni di Forio e Casamicciola Terme il potere di proporre una terna di nomi per la nomina dei parroci nelle rispettive parrocchie principali: San Vito Martire e Santa Maria Maddalena Penitente. Un meccanismo antico, risalente all’epoca borbonica, che sopravviveva nel contesto odierno più per consuetudine che per reale efficacia pastorale.

Nel 2019, l’allora Vescovo di Ischia, Mons. Pietro Lagnese, ha deciso di abrogare formalmente tale prassi con due decreti episcopali, sostenendo che il diritto di patronato non fosse più in linea con le esigenze della Chiesa contemporanea e con l’autonomia pastorale garantita dal diritto canonico. Le amministrazioni comunali interessate hanno presentato ricorso alla Congregazione per il Clero a Roma, rivendicando la storicità del diritto e lamentando l’esclusione da un processo che, secondo loro, doveva restare condiviso.

La risposta non si è fatta attendere. Dopo un’attenta analisi della documentazione presentata, la Congregazione ha dato pieno sostegno alla decisione del vescovo, dichiarando legittima e opportuna la soppressione del patronato. Ma ciò che ha conferito ulteriore forza e definitività al provvedimento è stato l’intervento diretto di Papa Francesco: il Pontefice, a cui la Congregazione ha sottoposto il caso per l’approvazione in forma specifica – un atto raramente utilizzato ma di altissimo valore – ha fatto sua la decisione, rendendola irrevocabile e non soggetta ad ulteriori ricorsi.

In pratica, è stato Papa Francesco stesso a firmare la fine del diritto di patronato a Ischia, riaffermando con chiarezza il principio che la Chiesa deve essere libera nella scelta dei propri pastori, secondo criteri di discernimento ecclesiale e non più in base a prerogative civili d’altri tempi. Una decisione che ha segnato una cesura netta con il passato e che ha rafforzato il ruolo del vescovo come guida spirituale autonoma della diocesi.