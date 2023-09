Papa “C’è bisogno di legalità, rendere società più giusta e umana”

ROMA (ITALPRESS) – “A voi, che siete quotidianamente impegnati a servizio della giustizia e della legalità – e quanto bisogno di legalità c’è oggi! – vorrei dire che tutto questo trova la sua ragione e il suo fine ultimo nell’amore. La giustizia, infatti, non tende semplicemente a comminare delle pene a chi ha sbagliato, ma a ristabilire le persone nel segno del rispetto e del bene comune. E’ grande, in tal senso, la vostra missione. Vorrei dire che voi Carabinieri siete chiamati non solo a ‘fare il vostro doverè, applicando regolamenti e procedure, ma a rendere più giusta e umana la società”. Così Papa Francesco durante l’udienza agli ufficiali e ai militari dell’Arma dei Carabinieri. “E’ bello perciò che siate persone appassionate, appassionate come Salvo D’Acquisto; servitori dello Stato e del bene comune, che combattono l’ingiustizia, difendono i più deboli, offrono un senso di protezione alle nostre città. L’affetto degli italiani per voi testimonia che queste non sono solo parole ma, grazie all’esempio di tanti di voi, sono realtà”, ha concluso il Santo Padre.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –