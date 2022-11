Paolo Rizzotto: «Riaprire subito la strada a Casamicciola!»

La chiusura del tratto stradale ex SS 270 a Casamicciola Terme, che fa parte del principale anello viario isolano, sta certamente provocando disagi alla intera popolazione. Spostarsi per motivi di lavoro o altre attività essenziali risulta difficoltoso, il che ha portato anche alla chiusura delle scuole. Il protrarsi della interdizione al traffico di quel tratto di strada, dovuto alla complessa opera di ripristino e messa in sicurezza, dunque anche per motivi precauzionali, rende difficile fare previsioni sulla riapertura.

Sta di fatto che l’avv. Paolo Rizzotto ritiene invece che la strada possa essere riaperta e per tale motivo ha indirizzato una richiesta-diffida al prefetto di Napoli Claudio Palomba e al commissario prefettizio di Casamicciola Terme (ora anche commissario per l’emergenza) Simonetta Calcaterra. Rizzotto chiede la immediata riapertura al traffico di quel tratto, eventualmente con l’installazione di un semaforo.

Nella diffida, inviata per conoscenza anche ai sindaci di Ischia e Lacco Ameno, l’avvocato scrive: «Il sottoscritto Avv. Paolo Rizzotto, residente in Barano di Ischia ma attualmente domiciliato in Casamicciola Terme alla Piazza Marina n. 38 presso il suocero sig. Monti Lorenzo, premesso che in seguito agli eventi tragici dei giorni scorsi il Commissario Prefettizio di Casamicciola Terme ha disposto la chiusura totale al traffico del tratto della Strada Statale che va da Piazza Marina fino a località Perrone, bar Topless; che quel tratto di strada è stato liberato dalle carcasse d’auto, massi e detriti di fango; che pertanto, pur essendo ancora in corso lavori per liberare del tutto la strada dal fango, nondimeno la strada adesso è percorribile; che la chiusura al traffico di quel tratto di strada sta paralizzando l’intera isola rendendo estremamente problematico per migliaia di cittadini finanche recarsi al lavoro;

tutto ciò in premessa, si chiede-diffida le autorità competenti a disporre l’immediata riapertura del tratto di strada in oggetto, magari installando un semaforo. Si chiede sollecito riscontro a questa richesta-diffida». Certamente una iniziativa forte e per certi versi clamorosa.