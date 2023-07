Paolo Morgera: “Che le amministrazioni dell’isola salvaguardino il diritto alla mobilità dei più deboli”

Le persone diversamente abili o affette da patologie devono, assolutamente, poter usufruire degli stessi diritti di tutti i cittadini. Paolo Morgera, referente per la Campania dell’Associazione Italiana Epilessia, parte proprio da questo chiaro diritto e aggiunge.

“Facciamo nostre le parole di Rosa Iacono riguardo la problematica emersa circa le aree di sosta a servizio delle persone con disabilità nell’area portuale e chiediamo un immediato intervento della amministrazione perché venga ripristinato il sacrosanto diritto delle persone con disabilità ad accedere a parcheggi per loro adebiti come avviene in tutte le città e paesi della nostra penisola. I diritti delle persone con disabilità non possono sottostare ad assurde logiche di falso mercato.

Ma non solo. Su tutto il territorio dell’isola d’Ischia dovrebbe essere prioritaria la cura e l’attenzione all’accessibilità dei luoghi e dei servizi, nonché il rispetto delle regole al fine di non intralciare i soccorsi in caso di emergenza. In qualità di referente regionale dell’Associazione Italiana Epilessia chiedo a gran voce che le amministrazioni prendano in considerazione i nostri appelli e che pongano in essere tutte le azioni utili volte a risolvere queste problematiche.”