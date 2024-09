Paolo May in mostra ai Giardini Ravino a Forio con “Skyline”

Domenica 15 Settembre alle ore 19:30 sarà inaugurata la mostra “Skyline” di Paolo May presso Giardini Ravino, curata dalla Direttrice delle Attività Culturali dei Giardini Ravino, dott.ssa Mariangela Catuogno.

Nell’argilla plasmata dall’artista, arte antichissima dalla lunga tradizione storica ad Ischia, è possibile osservare la scintilla creatrice che, nella mostra Skyline, assume le forme dei luoghi cari all’artista, immagini di un mondo familiare e amato, raccontata attraverso una sapienza artigianale che Paolo May ha ormai codificato con una tecnica originale e autonoma.

La mostra è un viaggio personale dell’artista nell’isola d’Ischia. Egli stesso scrive: “Il sentimento di chi viaggia è la meraviglia, il cui ringraziamento è dovuto corollario. Chi non riesce a meravigliarsi è più morto che vivo. Un viaggio è una vita in più, un viaggio vero ci cambia e ci migliora proprio come una vita ben spesa.”

Attraverso questo viaggio cogliamo tutta la gioia per la vita e la sua profonda ironia, non è un caso che così scrive per raccontarsi: “queste sono le cose belle che riguardano il mio lavoro, le brutte, come tutti, le nascondo, spesso con ironia”.

La mostra Skyline è un viaggio nei Giardini Ravino: le piante succulente, rare e custodite nel giardino, si fondono con le opere dell’artista e spingono il visitatore, come in una caccia al tesoro, alla scoperta di luoghi iconici dell’isola, rappresentati al bagliore dell’alba o al fuoco del tramonto.