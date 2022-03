Paolo Ferrandino: «Quarant’anni fa c’ero per la prima pietra del Telese. Guardo a domani per la “Scotti”»

Dopo 40 anni, ritorna la posa di una prima pietra. Un segno dei tempi che cambiano?

“Anche un segno di continuità perché io c’ero quarant’anni fa, quando abbiamo messo quelle pietre a Fondo Bosso e che poi hanno visto nascere sia il Telese sia la struttura della scuola elementare e materna. Credimi – continua l’assessore Paolo Ferrandino -, sono molto orgoglioso e soddisfatto di aver partecipato anche alla posa di questa prima pietra, stamattina (ieri, ndr) di questo nuovo edificio. Mi auguro, perché non c’è due senza tre, di partecipare anche alla terza che sarà la nuova Scuola Media Scotti che mi auguro riusciremo ad avere finanziata, sempre a costo zero, con l’orgoglio e la soddisfazione di esserci stato ed aver partecipato a questi momenti importanti proprio per la crescita del nostro territorio.”

L’edilizia scolastica è al centro dell’attività di questa amministrazione, l’arrivo dei moduli temporanei, dicevi la scuola media e comunque un’attenzione con la candidatura della nuova mensa del Marconi con il PNRR…

“Si, calcola che ci sono anche i lavori già eseguiti al plesso Giovanni Paolo II, il progetto di Villa Durante, e le altre iniziative che tendono sicuramente a modernizzare e a migliorare il nostro parco scuola e non ci fermeremo qui. Tutte le volte che ci sarà un’opportunità di intercettare fondi, saremo sempre in prima fila per tentare di poterli ottenere e per cercare di fare il meglio per la nostra Comunità.”

Il sindaco Enzo Ferrandino, amplia il discorso: “Rinnovare e mettere in sicurezza il nostro patrimonio dell’edilizia scolastica è importante affinché le future generazioni della nostra comunità possano formarsi in ambienti quanto più confortevoli possibile e belli, perché è giusto che siano educati ai comfort e alla bellezza. Sono sicuro che questo sarà determinante anche per la formazione dei nostri figli.

Stamattina, con la posa simbolica della prima pietra o comunque del primo palo di fondazione della scuola mi fa tanto piacere vedere le armature che sono posate nel cantiere e che sono simbolo di fondazioni resistenti per una scuola forte, capace di accompagnare i nostri figli per tanti, tanti e tanti anni.

Sulla tempistica?

I tempi di realizzazione, speriamo, dovrebbero essere brevi. Spero in una decina di mesi di poter avere la disponibilità plano volumetrica della struttura. Abbiamo avuto un piccolo rallentamento all’inizio proprio per il trasporto in terraferma delle macerie frutto della demolizione. Purtroppo, abbiamo il collo di bottiglia dei collegamenti marittimi per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti speciali come le macerie. Però devo dire la verità, la ditta, con grande impegno, sta lavorando molto seriamente. Stiamo notando un’attenzione e una cura non comune e che non si rivela in tutti i cantieri di lavori pubblici. Su questo, oramai, abbiamo una discreta esperienza”

Il Comune di pochi giorni fa, leggevo su all’albo pretorio, ha dato mandato per accatastare la seconda parte del polifunzionale, quindi si dà una risposta all’edilizia scolastica per gli istituti superiori

Noi, in verità, già a fine anno eravamo pronti per procedere con l’alienazione dell’ala del polifunzionale che consentirà l’accorpamento di tutto il liceo che, voglio ricordare, è di competenza della Città Metropolitana. Purtroppo dei lacci burocratici non ci hanno consentito di concludere l’operazione, ma spero anche con la nuova amministrazione che si è insediata, e oggi anche con un rappresentante dell’isola d’ischia che potrà quindi curare da più vicino quelle che sono le nostre sorti, nel prossimo mese, spero di poter procedere al passaggio della proprietà alla Città Metropolitana così i ragazzi del Liceo potranno frequentare in maniera unitaria tutto il plesso non dovendo essere più divisi tra Lacco Ameno e Ischia. Sicuramente stiamo vivendo una fase positiva anche per i fondi che arriveranno del PNR, per cui dobbiamo essere bravi noi e farci trovare pronti proprio per cogliere tutte le opportunità e mettere a disposizione della popolazione scolastica dell’isola di Ischia, le migliori strutture possibili.

In giunta sono approvate tre delibere, per il PNR, che riguardano ancora la torre di Guevara e alcune pinete.

“Sotto questo aspetto c’erano dei bandi che scadevano e che avevano come finalità la valorizzazione dei parchi storici. Abbiamo pensato, avendo un patrimonio di parchi di presentare delle progettazioni e di candidare un’idea che riguarda il parco della Torre di Guevara e altri due rispettivamente per le Pineta degli Artisti, lungo via E. Cortese e per la pineta Nancy Bozzi che sono dei polmoni verdi che noi abbiamo a disposizione e dobbiamo assolutamente valorizzarli per, tra virgolette, caratterizzare ulteriormente la nostra isola e il nostro comune per questa “particolarità verde”.