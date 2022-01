Paolo e Carlantonio | #4WD

La storia dei due gemelli settantunenni veneti, morti a causa del Covid a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, sta facendo il giro d’Italia, di social in social, di post in post. Ed eccola anche qui su IL DISPARI!

Paolo e Carlantonio avevano condiviso praticamente tutto nella loro vita, tantissime scelte all’insegna di quella fratellanza che oggi appare come un valore d’altri tempi, ormai estinto come tanti altri simili passati in secondo piano rispetto a mille banalità e venalità. Prima mancati calciatori per volere materno, poi mancati medici, poi affermati informatori farmaceutici.

Insomma, due fratelli gemelli accomunati da un insolito destino: quello di andare per l’ultima volta in vacanza insieme in Liguria con amici per poi ammalarsi e morire di Covid: Paolo, il primo dei due ad andarsene, convintissimo no vax al pari di sua moglie che tuttora, pur avendo subito un lutto così grave, rifiuta l’intubazione nel corso del suo ricovero in ospedale; Carlantonio, invece, aveva deciso tardi di proteggersi col vaccino, ma gli è andata male ugualmente.

In un momento in cui la cattiveria sociale scaturita sì da questa terribile pandemia, ma già fortemente insita nell’animo di gran parte dei protagonisti di una pseudo-comunicazione sfrontata, partigiana e spesso anche molto ignorante, riesce addirittura a speculare sulla morte di David Sassoli che col Covid e i vaccini proprio nulla ci azzeccava, la storia di Paolo e Carlantonio sembra arrivare come una sorta di calmiere divino, un bromuro servito dall’alto, un bilanciere tra buoni e cattivi per placare una guerra dei poveri le cui vittime, molto spesso, coincidono con i loro stessi protagonisti o con chi la pensa come loro, senza tener conto a mo’ di regola di chi è vaccinato e chi no; ma sicuramente aiutando chi, in qualche modo, accetta di farsi aiutare. Anche solo dalla conoscenza seria e scientifica, non aneddotica o da Dottor Google. Ma anche un po’ dall’evidenza.