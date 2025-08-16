Paolini in semifinale a Cincinnati, battuta 2-1 Coco Gauff

“All’inizio, Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla – ha detto Jasmine Paolini nell’intervista in campo riportata da Supertennis -. Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà”.
L’altra semifinale sarà tra Elena Rybakina e Iga Swiatek. Nei quarti la kazaka, numero 10 del ranking e 9 del seeding, ha eliminato per 6-1, 6-4, la numero uno del mondo, la bielorussa, Aryna Sabalenka, campionessa in carica a Cincinnati. La polacca, numero 3 del mondo e del tabellone, si è invece imposta per 6-3, 6-4 sulla russa Anna Kalinskaya, 34 Wta e 28esima testa di serie.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).