Paola vs Concetta: riecco lo scontro all’Ambito. Sindaci contro?

Domani mattina, alle 10.30, si terrà l’unica convocazione con procedura d’urgenza del Coordinamento Istituzionale per il 10 dicembre 2020 alle ore 10,30 dell’Ambito Sociale N13 Ufficio di Piano

Enzo Ferrandino ha convocato il Coordinamento Istituzionale dell’ Ambito N13 presso la sede del Comune di Ischia (sala Consiglio), salva la possibilità di collegamento in video/chiamata Whatsapp.

Oltre ad argomenti di carattere tecnico e organizzativo (“Programmazione prosecuzione servizi anno 2021”, il “Fondo Nazionale Autosufficienza anno 2019 – Regione Campania Comunicazione prot. n..2020.0570903.1/12/2020 Esito procedimento istruttorio effettuato a seguito di avviso pubblico per erogazione assegni di cura. Presa d’atto elenco istanti beneficiari finanziabili. Elenco istanti ammessi e non finanziati. Elenco istanti in attesa di valutazione. Elenco istanti esclusi. Avviso 1/2019 PAIS. Decreto R.0000394.03/11/2020 – Presa d’atto conferma finanziamento. Programmazione Schede L.E.A anno 2020.) quello su cui si discuterà e avrà un carattere politico sono i punti che consentono le assunzioni pilotate dalla politica attraverso le varie cooperative e la decisione della decisione che aveva portato alla lite tra i sindaci: la nomina del coordinatore.

Il punti caldi sono cinque.

Primo: “Funzionamento Ufficio di Piano/Segretariato Sociale”. I sindaci devono decidere chi, come, dove e quando.

Secondo: “Regolamento Funzionamento Coordinamento Istituzionale” (si dovrebbe cambiare per consentire a Nunzia Piro la partecipazione al Coordinamento in qualità di consigliere comunale, cosa che le aveva impedito di votare per Concetta De Crescenzo la volta scorsa e consentire ad Enzo Ferrandino di parcheggiare Paola Mazzella in questo ruolo!).

Terzo: Gestione associata ‘servizi sociali e socio sanitari: definizione ed approvazione modello/struttura organizzativa; organizzazione; finanziamento istituti contrattuali /budget assegnato anno 2021. (Qui si decidono i posti di lavoro da veicolare tramite le cooperative!)

Quarto: Individuazione e nomina Coordinatore dell’Ufficio di Piano. Adempimenti (e torna lo scontro tra Paola Mazzella e Concetta De Crescenzo come vi abbiamo detto mesi fa.)

Ma la strategia per confermare Paola Mazzella si legge nel prossimo punto.

Quinto: “Ricorso Giudice del Lavoro De Crescenzo Concetta contro Ambito N13. Udienza 2.02.21 Giudice Dr A. Buonfiglio” I sindaci di Ischia, Barano e Serrara Fontana useranno questo ricorso contro Casamicciola, Lacco Ameno e Forio e, con la scusa del ricorso, proveranno a giustificare la conferma di Paola Mazzella quale coordinatrice. Nessuna valutazione di merito, solo politica spicciola di piccolo livello.

E sia chiaro: se Paola Mazzella è la “Messi” dei tributi, Concetta De Crescenzo è la “Messi” dell’Ufficio di Piano. Ma per Enzo e company è meglio giocare con “Messi” in porta.