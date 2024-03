Panza, gli amministratori a confronto con la cittadinanza. Serpico: “Presto una nuova linea EAV”

Sabato 2 marzo presso la congrega della Chiesa di San Leonardo a Panza si è tenuto un importante incontro tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza per discutere delle problematiche della frazione.

L’iniziativa, voluta fortemente dal consigliere comunale Salvatore Serpico, ha visto la presenza dei consiglieri Antonio Spataro, delegato per le problematiche della frazione, e Dino d’Abundo con delega alla quotidianità, verde pubblico e manutenzione. Sotto la direzione organizzativa della Pro loco Panza, con in testa Leonardo Polito, hanno partecipato all’incontro pubblico anche diversi commercianti, albergatori della zona, oltre a privati cittadini, tutti animati dalla volontà di arrivare alla risoluzione di problematiche storiche ed apparse irrisolte da decenni.

Molti sono stati gli spunti di riflessione che hanno trovato una sintesi in un verbale di incontro che ha suggellato da un lato, in maniera concreta e fattiva, le richieste pervenute dalla cittadinanza e dall’altro le diverse progettualità che sono state indicate dalla parte politica.

Oltre all’impegno del consigliere d’Abundo di garantire livelli di pulizia e di attenzione manutentiva della frazione, così come già in parte avvenuto lo scorso anno all’indomani delle elezioni, nonché le opere che hanno già riguardato e riguarderanno il cimitero di Panza, come evidenziato dal consigliere Spataro, diverse sono state le questioni sottoposte e le decisioni che sono state concordate nell’ambito delle specifiche deleghe del consigliere Serpico a viabilità e trasporti.

Tra queste, la previsione di un nuovo piano traffico, a partire dal prossimo periodo primaverile ed estivo, che garantisca durante la giornata il facile accesso dei consumatori presso i diversi punti vendita della zona centrale del paese, mentre la sera favorisca liberi spazi di fruizione ai residenti e non solo, lontano da auto ed attraversamenti di motori favorendo Ztl. A ciò andranno aggiunti gli interventi di modifiche della intera segnaletica, oltre che delle aree di sosta contrassegnate dalle strisce blu, le quali verranno modificate in modo da assicurare, soprattutto nella piazza San Leonardo, un maggiore ricambio di auto oltre all’assoluto divieto di sostare in doppia o tripla fila.

E’ stato portato a conoscenza dei residenti di Panza che anche la frazione collinare sarà interessata dalla installazione di tre pensiline alle fermate degli autobus, contestualmente a quanto avverrà sulla restante parte del territorio foriano, oltre alla installazione di diversi dossi o barre sonore in grado di garantire, soprattutto in aree interne del paese, la sicurezza e l’incolumità dei pedoni e degli utilizzatori di arterie stradali.

Inoltre, in relazione al trasporto pubblico locale, il consigliere Serpico ha avuto modo di chiarire gli ottimi rapporti con i vertici dell’Eav, oltre ad un dialogo costante, che porterà alla istituzione di una nuova linea pubblica di trasporto, promessa da 40 anni, che collegherà il centro di Panza con la baia di Sorgeto, oltre che Campotese. Infine, previsto il cambio di percorso delle linee attualmente esistenti, limitando l’attraversamento dei bus di linea di grandi dimensioni, che non percorreranno più il centro del paese, bensì verranno dirottati lungo la variante esterna via Mario d’Ambra.

SERPICO: «IL “PALAZZO” VICINO ALLA GENTE»

Questi punti toccati nel primo incontro, a cui ne faranno seguito tanti altri. Come spiegato dallo stesso avv. Serpico, «la volontà dell’amministrazione con il Sindaco Verde in testa è quello di avvicinare sempre più e con fatti concreti il “palazzo” alla gente comune. Di solito queste iniziative vengono pensate nell’imminenza di una campagna elettorale mentre noi, non è un caso, l’abbiamo attuata subito dopo le elezioni per sentire quotidianamente le istanze che provengono dai cittadini. Benché noi siamo quotidianamente tra la gente, può accadere che alcune proposte avvertite da tanti o alcuni problemi non trovino una voce comune ed un giusto canale tale da comportare un intervento pubblico.

Alle stanze virtuali ed ai social preferisco il dibattito e lo scambio pubblico. Noi siamo stati eletti per amministrare e dare risposte concrete che i cittadini attendono da decenni, e solo con una piena sinergia tra politica, società civile ed associazionismo è possibile portare in alto la discussione sui temi cruciali di un paese. E’ stato gettato un sasso nello stagno che sono certo verrà seguito da ulteriori incontri, non solo a Panza, ai quali parteciperanno anche altri miei colleghi titolari di altre importanti deleghe», ha concluso Serpico.