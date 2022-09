Panza, è il caos! I vigili urbani di Forio sanno solo controllare le “patenti”

Le scene di ordinaria schifezza a Forio e a Panza non fanno più notizia. E’ impensabile che nessuno dal comando vigili comprenda che le auto parcheggiate nei pressi dell’incrocio che porta a Succhivo e Sant’Angelo nelle ore di punta sono un problema.

Un comando di polizia municipale che, al pari di quello di Barano, vive in un mondo alternativo e non riesce a garantire un minimo di decoro alla viabilità del territorio. Non vedono i cartelloni abusivi, non vedono le auto che bloccano la circolazione ma vedono gli straordinari per controllare le spiagge a metà settembre (vuoi mettere 12 mila da dividersi per fare gli sceriffi tra Cava e la Chiaia).