Panza, Antonio Spataro: «I lavori al cimitero dimostrano l’impegno per la frazione»

Ugo De Rosa | Panza non più dimenticata, ma al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale guidata da Stani Verde, anche grazie al lavoro del consigliere Antonio Spataro, delegato tra l’altro alle problematiche della frazione e ai cimiteri.

E’ proprio di questi giorni la notizia che il Comune si è attivato per appaltare e far eseguire una serie di lavori al camposanto di Panza. Ben tre distinti interventi che riguardano la manutenzione ordinaria, la realizzazione di un tappeto erboso nell’aiuola a ridosso dei loculi di ultima costruzione e la realizzazione dell’impianto di irrigazione a servizio del tappeto erboso. Il primo intervento costerà 22.635,70 euro, il secondo 9.882 e il terzo 6.344. Il tutto per una spesa complessiva inferiore ai 39mila euro, un esborso limitato che consentirà però di migliorare nettamente l’immagine del cimitero di Panza.

La decisione di far eseguire questi interventi è arrivata proprio su sollecitazione del consigliere Spataro. Aveva segnalato una serie di problematiche e necessarie soluzioni all’Ufficio tecnico comunale e dopo i sopralluoghi si era dato il via all’iter di realizzazione.

«Una iniziativa dovuta e importante da concretizzare prima della ricorrenza dei Defunti – spiega il delegato – e fortemente voluta non solo per conseguire una sistemazione generale del cimitero della frazione, ma per consentire di accogliere in maniera dignitosa tutti i cittadini che in occasione della ricorrenza del 2 novembre si recheranno a fare visita ai loro cari defunti».

Antonio Spataro non nasconde la soddisfazione: «Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa. Mi sono impegnato in prima persona con i panzesi per garantire la risoluzione dei problemi della frazione e anche questo risultato dimostra che sto tenendo fede a quanto dichiarato. Siamo solo all’inizio».