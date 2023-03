Panza, affidati i lavori a Piazza San Leonardo. Iter veloce per il progetto di riqualificazione voluto da Del Deo

Via libera alla realizzazione del progetto di riqualificazione urbana di Piazza San Leonardo a Panza con l’affidamento dei lavori e degli incarichi tecnici. Un progetto caratterizzato dalla speditezza delle procedure. Evidentemente Del Deo lo vuole attuare per raccogliere maggiori voti nella frazione alle elezioni del 14 e 15 maggio. E dunque occorreva fare presto, per quanto consentito dai tempi tecnici.

L’intervento prevede un nuovo look per la piazza, con l’inserimento di alberi in vaso, una fontana artistica e arredo urbano.

Ad ottobre scorso la Giunta aveva approvato il progetto esecutivo redatto dall’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo, dell’importo complessivo di 125.799,09 euro, di cui 88.286,36 per i lavori. E a novembre il rup arch. Nicola Regine, nella qualità di responsabile del VII Settore e della Tutela del Paesaggio, aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica (il parere della Commissione Locale del Paesaggio era stato acquisito addirittura il 27 maggio).

Il costo dei lavori verrà finanziato utilizzando le somme residue di due mutui stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti, rispettivamente per 108.807,36 e per 46.971,91 euro. Almeno verranno impiegati soldi “congelati” e non risorse fresche…

A questo punto si è proceduto senza indugio all’affidamento diretto dei lavori, alla luce dell’importo inferiore a 139.000, la soglia stabilita dalla normativa vigente. Il tutto «in considerazione della natura dell’intervento in oggetto, della modesta entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi». Causa la scadenza elettorale…

E’ stata quindi richiesta una offerta alla ditta locale “Edil Lavoro di Girolamo Di Meglio” sull’importo netto di 86.981,64 euro. L’impresa ha offerto 86.950 euro. Un ribasso esiguo, tanto che le economie di gara ammontano a soli 38 e dispari euro… Ma l’offerta è stata comunque valutata «congrua e vantaggiosa per l’Ente».

Al contempo sono stati affidati anche gli incarichi tecnici di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, «onde conseguire, nei tempi e con le modalità ritenute migliori, gli obiettivi posti».

E stante la cronica indisponibilità di personale tecnico in organico, si è fatto ricorso a professionisti esterni. Per la direzione dei lavori, su importo base di 6.050 euro, l’arch. Francesco Ambrosino ha offerto 5.850 euro. Per il coordinamento della sicurezza l’arch. Carla Mattera di Barano ha offerto 3.150 euro in ribasso sull’importo di 3.310 euro.

Tutti gli affidamenti ora hanno ricevuto il “sigillo” del dirigente del I Settore arch. Marco Raia e dunque i lavori per i cittadini di Panza potranno partire.