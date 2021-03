Ad ormai meno di una settimana dall’ultimo incontro tre le amministrazioni e la regione, tenutosi lunedì scorso presso la sala consiliare di Ischia, l’isola sente fortemente il bisogno tramite le associazioni e rappresentanti di categoria dell’isola d’Ischia, di incontrarsi e fare il punto della situazione.

Tema dell’incontro, previsto domenica 28 marzo 2021 ore 19,00 in diretta dalla pagina Facebook di Vito Iacono, sarà dunque “Pandemia, crisi ed istituzioni – il ruolo del mondo dell’associazionismo nello sviluppo di un percorso condiviso”.

A lanciare il messaggio di confronto e condivisione di intenti è Vito Iacono. “Dopo l’incontro improvvisato al comune d’Ischia, è necessario per noi rappresentanti di categorie farci trovare pronti e rivendicare un ruolo di interlocutori privilegiati. – afferma Iacono -in virtù del prossimo incontro dei Sindaci con De Luca, previsto proprio il prossimo lunedì mattina, pensiamo che sarebbe opportuno un momento di confronto”.

Presenti all’evento online tramite piattaforma condivisa Vito Iacono Strade del Vino dell’Isola d’Ischia, Marco Laraspata per AICAST, Guido Iacono e Giuseppe Iacono (Divina) per l’Associazione Amici di Sant’Angelo, Francesco Gentile per il Consorzio Sant’Angelo d’Ischia, Alessia Peraro esperta di Destination Management per “Ischia siCura di te”, Catrin Cigliano per Confcommercio, Franco Pezzullo per Confesercenti ed infine Giancarlo Carriero per Unione Industriali.

All’incontro è infine invitata a partecipare attivamente la stampa isolana, cui sarà permesso di intervenire, porre domande ai presenti ed aumentare il livello di proposte e di dibattito auspicato durante l’incontro. Un momento di confronto che si spera sia costruttivo per il territorio ed utile ad offrire nuove prospettive per la cittadinanza e per le amministrazioni. Nella speranza che accolgano gli input di un incontro che si prospetta d’alto livello.

Saranno organizzati infine altri due incontri online dedicati a platee di discussione diversificate con gli altri rappresentanti di categorie ed associazioni di rilievo isolane, oltre che con esperti dei due temi oggetto dei prossimi incontri: “Grandi Eventi e Grandi Giacimenti”.

Queste iniziative hanno solo l’obiettivo di alimentare il dibattito e il confronto per permettere una maggiore fluidità di discorsi e di intenti tra le categorie, non rappresentando antefatto per eventuali gruppi di lavoro. Lasciamo alle dovute sedi competenti infatti il compito di rappresentare le esigenze e le voci di quanti vogliono solo esprimere i propri pareri, per il bene del territorio.