Pampuglia non olet | #4WD

Gli stati generali dell’economia convocati a Roma dal Governo nazionale in carica rappresentano l’ennesimo segnale di quanto la politica continui a restare fuori dai tempi e, soprattutto, dalla realtà. Pensare che basti una sorta di conclave di una decina di giorni ad affrontare tempi e modi della ripresa e, soprattutto, a dettare le linee guida per le strategie finanziarie che tutta Europa dovrebbe adottare per cercare di uscire da “sotto le botte”, basta ampiamente a comprendere quanto i secondi fini, anche poco velatamente, abbiano il sopravvento sulle competenze e sui veri obiettivi che il concetto di buon governo dovrebbe più che mai rispettare.

Oltretutto, l’esperienza di Villa Pamphili fortemente voluta da Conte e compagni, oltre a nascere sotto la cattiva stella del tonfo in borsa che è costato a tutta l’economia del vecchio continente quasi il cinque per cento in un solo giorno, sembra far finta di niente sull’insofferenza ormai palesemente manifestata nei confronti di “Giuseppi” dagli alleati del PD e del Movimento Cinque Stelle, pronti a fargli notare -a naso turato ma a chiare lettere- che non saranno ulteriormente tollerati protagonismi e fughe in avanti, seppure utili ad avvantaggiare l’indice di gradimento dell’esecutivo nell’opinione pubblica.

Non nutro alcun dubbio sull’inutilità di tutto questo stato di cose. Così come sono convinto che la sempre crescente instabilità della coalizione PD-M5S non avrà alcuna possibilità di incidere sugli accordi e sulle candidature ormai in dirittura d’arrivo per le elezioni regionali di settembre. In Campania, in particolare, De Luca è avviato verso un plebiscito e non ha ancora avversari, salvo sorprese delle prossime ore da parte della coalizione di centrodestra e anche del Sindaco di Napoli De Magistris, chiarendo che lui va avanti per la sua strada e, soprattutto, senza alcuna puzza sotto il naso nell’aggregare tutto l’aggregabile, alghe, pesci o cariatidi che siano.

Che fetido quadro nero!