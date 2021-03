Palmeri: “Resilienza, il film per la donna che parte da Ischia”

Ida Trofa | Un film per la giornata della donna: è offerto da Generazione Vincente in occasione dell’8 marzo la visione di Resilienza, regia di Antonio Centomani, scritto da Maria Guerriero, prodotto da Lupa Film e tratto da una storia vera con al centro un amore malato e violento. “Generazione Vincente S.p.A., Agenzia per il Lavoro – a sottolineare e spiegare il valore della pellicola e del lavoro è stata la dottoressa Sonia Palmeri, HR, Organization & Pubblic Affair – ho scelto di supportare questo film sul femminicidio perché siamo convinti che il lavoro sia l’antidoto contro ogni forma di sopraffazione e la dipendenza economica spesso è il motivo per cui la donna che subisce violenza, non denuncia“.

Così sottolinea il personale impegno Palmieri da Direttore Risorse Umane di generazione vincente, ma anche forte dell’esperienza di Assessore al lavoro regione Campania.

Generazione vincente, può contare anche sul lavoro dell ’AD Alfredo Amoroso che nel merito del film con sfondi ed ambientazioni ischitane sottolinea innanzitutto che la S.p.a conta oltre il 65% di donne tra gli addetti , frutto di una politica di genere attenta, puntuale e che privilegia il talento: “Abbiamo sposato fin da subito l’obiettivo della pellicola “ Resilienza”, in cui oltre alla nostra vicinanza all’importantissimo tema della lotta al femminicidio, spero si evidenzi l’impegno delle Agenzie per il lavoro quale soggetto privato efficiente ed affidabile nella ricerca di un occupazione“.

Cosi abbiamo deciso di approfondire l’impegno umano ed imprenditoriale della Produzione supportata grazie all’opera Organization &Pubblic Affair con la sua anima e curatrice, Sonia Palmieri.

Dottoressa Palmieri, perché Resilienza e perché Ischia.

“Posso descrivere il perché generazione vincente Spa, agenzia per il lavoro, ha scelto di supportare questo film sul femminicidio. Noi crediamo che ogni azienda abbia una responsabilità sociale d’impresa da coltivare, cioè la consapevolezza che si possono sviluppare ed alimentare azioni ad alto valore sociale. Generazione vincente trova ogni anno lavoro a migliaia e migliaia di persone ed all’interno del film ci sono vari passaggi in cui la protagonista trova lavoro grazie all’agenzia per il lavoro generazione vincente“.

Perché Ischia?

“Perché Ischia è la location ideale e perché da sempre con la sua essenza e le sue donne, ma non solo, ha dato prova e testimonianza di resilienza. E non è un gioco di parole.“

Insomma, in un film la sintesi di molte questioni pregnanti. Tra questi il lavoro per uscire da ogni forma di sopraffazione?

“Il lavoro è l’antidoto contro ogni forma di sopraffazione. La dipendenza economica spesso è il motivo per cui la donna che subisce violenza non denuncia“.

Resilienza

Il film “Resilienza” è un documentario ispirato alla storia di Alessandro Cavallini che se ne è andato a soli 14 anni, vittima di un gravissimo tumore pediatrico, il Neuroblastoma IV stadio, e alla sua vita da “resiliente”. La resilienza e’ la capacità cioè “di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare la propria vita dinanzi alle difficoltà”, individuata da più punti di vista, osservata attraverso lo sguardo disincantato di Paolo Ruffini e la sua presenza ironica e leggera, capace di trasformare un tema così ostico come quello della malattia oncologia pediatrica, in una realtà da supportare con il sorriso.