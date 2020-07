Palmarola | #4WD

Palmarola è un’isola nascosta alla nostra vista da nord ovest dalla sorella maggiore Ponza. Quando mi reco a Santa Maria al Monte a casa dei suoceri, anche nelle giornate più terse, nutro sempre una velata quanto inutile speranza che quello splendido panorama delle isole pontine arrivi fino a lei, anziché limitarsi a delineare le silhouette di Santo Stefano, Ventotene, Ponza, Zannone e Capo Circeo, con quest’ultimo che appare come un’isola pur non essendola.

Non molti conoscono Palmarola: priva di un approdo, ancora selvaggia e disabitata, se non fosse per la villa della famiglia Fendi (una volta del “colonnello”) a picco sulla spiaggia con tanto di eliporto privato e dependance sul mare, l’unico ristorante stagionale “’U Francese” dei nostri amici Martusciello, altre due casette sulla spiaggia e una serie di autentiche grotte che viste dal mare ricordano moltissimo i sassi di Matera. Niente elettricità, acqua corrente, telefono, wi-fi, segnale gsm presente solo nella parte più alta dell’isola (usufruendo dei ripetitori ponzesi) oppure, debole e a tratti, sotto il faraglione che ospita la cappella di San Silverio.

Ogni qualvolta ho l’opportunità di tornare a Palmarola rivivo quella soggezione da isolano rispetto a una terra ancora incontaminata che, a mio modestissimo giudizio, rappresenta la più bella isola mediterranea italiana in senso assoluto. Sì, avete capito bene! Per quanto si tratti di un confronto impari, trattandosi di una terra praticamente priva di antropizzazione e, di conseguenza, con un livello di inquinamento quasi inesistente, Palmarola (il cui nome trae origine dall’unica palma europea che vi cresce selvatica) non teme termini di paragone quanto a fascino territoriale e limpidezza del mare, che assume sovente colori caraibici pur conservando il magico accostamento cromatico con una costa impervia e selvaggia.

Palmarola, a cui mi legano splendidi ricordi di vita ed amicizia, resta la mia seconda isola del cuore.