Pallone sgonfiato |#4WD

Le logiche affaristiche legate al calcio hanno prevalso anche sull’assegnazione di un premio finora ambito e rinomato come il Pallone d’Oro. Non so Voi, ma io credo che la settima vittoria del pur immenso Lionel Messi lasci gridare vendetta a chiunque abbia un minimo di buon senso ed obiettività.

La mia è una considerazione ben lungi dalle ottime possibilità che l’ex napoletano Jorginho aveva di aggiudicarsi il riconoscimento di France Futbol per le sue ottime gesta in terra londinese. Qui, credetemi, il vero penalizzato si chiama Robert Lewandowski! Penalizzato due volte: la prima, perché nell’anno in cui il premio non è stato assegnato causa Covid lo meritava già a pienissimo titolo e, causa forza maggiore, non lo ha ricevuto; la seconda, perché quest’anno il polacco se lo era nuovamente strameritato e, invece, ha dovuto abdicare ancora una volta a favore dell’asso argentino approdato al Paris Saint-Germain, accontentandosi del titolo di miglior attaccante.

Al di là della vittoria in Coppa America, Messi non viene certo da una stagione esaltante col suo Barcellona; ma il suo passaggio al PSG alla corte dello sceicco qatariota Al-Khelaïfi la dice lunga sulla necessità di consolidare il già ingentissimo volume d’affari del merchandising Air Jordan del club transalpino e all’arrivo della Pulce in terra d’oltralpe. Di lì a pensar male la strada è piuttosto breve; ma pur volendo apparire tra i più distratti del pianeta, come si fa a non avere anche un sol legittimo dubbio che qualcosa non sia andato per il verso giusto?

In un momento in cui le cronache sportive affrontano l’inaspettato (ma non troppo) scandalo delle magagne finanziarie della “grande” Juventus, quasi derubricando nei canoni della normalità il pur chiarissimo ma di gran lunga più diffuso malcostume delle plusvalenze, chi ne risente è sempre il pallone, liso irrimediabilmente come l’entusiasmo dei suoi tanti tifosi. E anche, ormai, un po’ sgonfiato. Come quello d’Oro di quest’anno!