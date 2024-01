Pallavolo. VBC Ischia, obiettivo play off

Il cuore per la pallavolo batte ancora. Forte. Al Palazzetto dello Sport “Federica Taglialatela”, questa mattina, vanno in campo le ragazze della VBC Pallavolo Ischia per conquistare l’accesso ai play off e continuare a sognare. Ne abbiamo parlato con Isabella Capuano, Nina Scala e Rossella Balestrieri.

Isabella Capuano, è il capitano del sestetto isolano e ci racconta come è stato il cammino fino ad ora.

Vi manca poco per accedere alla fase successiva, i play-off e per continuare a sperare in una vittoria di questo campionato

“È stato un cammino abbastanza tortuoso. Inizialmente abbiamo avuto delle difficoltà come squadra ad integrarci perché veniamo quasi tutte da società differenti, però abbiamo iniziato a carburare e ce la stiamo giocando. Per il momento siamo quarte in campionato e stiamo giocando per arrivare al terzo posto e accedere ai play-off “.

Nina, è un periodo buono e si sta riscoprendo la pallavolo: i numeri del Coni parlano che ci sono tante nuove iscrizioni. L’afflato intorno allo sport pure sta tornando, ma ad Ischia sembra sia leggermente sottotono

“Grazie alle nazionali maschili e femminili che, negli ultimi anni, stanno vincendo mondiali ed europei e facendo bella figura a livello internazionale, la pallavolo è stata riscoperta. Ad Ischia, essendo una realtà ristretta, è difficile. Vedo che i giovani, soprattutto nella fascia d’età che va dai 10 ai 16 anni, sono troppo attaccati ai social e ai telefoni e c’è pochissima apertura nei confronti dello sport in generale, soprattutto verso la pallavolo”.

In qualche modo, la riscoperta del calcio femminile vi ha rubato qualcosa, anche se fortunatamente abbiamo finito di dividere gli sport come da donna o da uomo

“Secondo me no, anzi è importantissimo che sull’isola si stia dando la giusta importanza anche al calcio femminile. Il fatto che abbiano dato vita ad una nuova società femminile è un grande obiettivo raggiunto. In passato molte ragazze erano costrette ad andare fuori per giocare ed era un sacrificio allontanarsi da casa e, in contemporanea, studiare. Sono contenta e non penso stiano togliendo importanza alla pallavolo. È una questione di passione: se a uno piace il calcio, piace il calcio”.

Rossella Balestrieri, provo a sfatare un mito, anche se forse è solo dei vecchiotti come me, ma anche voi avete il mito di Mila e Shiro?

“Si. Io ho ricominciato a giocare l’anno scorso dopo aver abbandonato quattro anni fa. Riprendere con compagne di squadra forti come loro che giocano chi da dieci anni, chi dà molto di più, è stato complicato. Le mie compagne mi spronano a dare sempre di più. Stiamo riuscendo a portare a casa qualche risultato”.

VBC ISCHIA: Nina Scala, Angelica De Luca, Serena Di Meglio, Rita Arcione, Sofiya Tsymeyko, Marisa Ruopoli, Elisa Amalfitano, Brigida Rando, Miriana Schiano, Isabella Capuano, Rossella Balestrieri, Giorgia Ussano, Annamaria Rega, Francesca Fermo.

Allenatore: Antonello Di Meglio. Dirigenti: Vincenzo Iodice. Segnapunti: Deborah Del Giudice. Responsabile diretta streaming: Francesco Di Scala, Andrej Vizitiu. Presidente: Vincenzo Scala