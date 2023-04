Pallavolo. Scuola Volley Forio che anno! Conquistata la serie D

Nata nel 2008 dall’idea di un gruppo di amici che condividono la medesima passione per la pallavolo, la Scuola Volley Forio è una solida realtà sportiva del territorio foriano. Dal settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra, la società isolana ha saputo trasmettere a tantissimi i valori dello sport e l’amore profondo per la pallavolo. Dopo il Covid e la decisione iniziale di dedicarsi esclusivamente ai più giovani, la Scuola Volley Forio ha saputo ricostruire una prima squadra affiatata, capace di comandare il campionato di Prima Divisione e conquistare la promozione con due giornate d’anticipo.

Tra le protagoniste di questa cavalcata Cristina Polito che ai nostri microfoni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Siamo una società di pallavolo nata nel 2008 da un gruppo di amici che si chiamano Rosario, Cristina, Maurizio, Michele, Antonio, Maria e Pinuccia, col desiderio di iniziare a far vedere agli altri cos’è la pallavolo, dato che noi la praticavamo sempre da piccolini. Abbiamo deciso di mettere insieme questa società per cercare di fare qualcosa di bello o comunque per trasmettere questa nostra passione dai più piccoli ai più grandi. Nel 2008 abbiamo cominciato dai piccolini e siamo arrivati fino in Serie C, dalla C siamo retrocessi e abbiamo fatto tanti anni di D finché tre anni fa, prima del Covid, abbiamo fatto i playoff contro l’Ischia Pallavolo che furono vinti da loro. L’Ischia salì in Serie C e noi restammo in Serie D.

Quell’anno alcune di noi del Forio andammo in C, rinunciando al titolo di D che difendevamo da ormai più di dieci anni. Questo è par far capire quanto sia stato importante per noi tornare in D quest’anno. Non era il nostro obiettivo, perché noi veniamo dagli anni del Covid e siamo dovuti ripartire da zero. Dopo il Covid, ci siamo fermati completamente per un anno e successivamente ci siamo occupati solo dei piccolissimi dai 5 ai 12 anni, non creando squadre di categoria e di campionati agonistici. Fare i gruppi agonistici comportava una serie di spese che non potevamo affrontare, come eseguire continuamente i tamponi, assicurare una certa sicurezza che comunque è stata garantita, ma abbiamo pensato di spendere tutte le nostre energie nei gruppi più piccoli perché dovevamo ripartire da zero.

Sulla base del lavoro svolto l’anno scorso, abbiamo deciso di creare una prima squadra con ragazze che in precedenza facevano già parte del Forio. Siamo solo ed esclusivamente ragazze foriane, nate e cresciute in questa palestra. L’abbiamo fatto per dare un obiettivo ai gruppi giovanili e far capire loro che cosa può esserci dopo l’impegno e la costanza degli allenamenti che al giorno d’oggi sono sacrificanti. Lavoro anche a scuola, sono insegnante d’educazione fisica e ti dirò che ormai lo sport viene messo in secondo piano. Questo doveva essere un anno di ripartenza per quanto riguarda la prima squadra e abbiamo messo in conto, durante questo campionato, tante problematiche. Abbiamo deciso di partecipare a questo campionato sapendo a quante difficoltà potevamo andare incontro perché alcune di noi sono sposate, hanno dei figli, altre ragazze lavorano, per cui è stato un campionato fatto di tanti sacrifici e di pochi allenamenti rispetto a quanti ne dovrebbe fare una squadra.

Ci allenavamo solo due volte a settimana perché non c’era spazio nel palazzetto e abbiamo aspettato un anno intero per avere a disposizione la palestra di Panza che ci è stata concessa solo nel mese di marzo, ormai a campionato quasi finito. Per noi è stata tutta una novità, nel senso che abbiamo perso solo la prima partita di campionato e poi abbiamo cominciato a vincere anche con molte difficoltà: sono mancati ruoli fondamentali nella squadra, come quello della palleggiatrice e spesso alcune di noi si assentavano per problemi di lavoro o di famiglia, ma nonostante ciò abbiamo vinto sempre e questi successi ci hanno portato ad essere prime in classifica e a vincere il campionato con due giornate d’anticipo. Non era in programma e per noi è stato tutto bellissimo, è stata un’emozione forte perché, quando non ci pensi, il campionato lo vivi in maniera così serena che poi anche vincere in maniera spensierata ti fa stare al settimo cielo”.

Parole di stima e gratitudine anche nei confronti dell’allenatore e vice allenatore: “Rosario Maltese è uno dei migliori che ho in società. Ho giocato in tutte le squadre dell’isola e sono stata allenata da tutti gli allenatori dell’isola e per me lui rimane il migliore per qualità del lavoro, per conoscenze e competenze. Per quanto riguarda il vice allenatore Stefano Nicolella, sta prendendo il primo grado ed è una persona fantastica. È diventato dottore in scienze motorie e alla pallavolo ci tiene tantissimo perché è una delle sue passioni più forti. Non è solo un allenatore, ma anche un amico che ha vissuto questi momenti come se stesse giocando lui”.

i complimenti della virtus libera isola d’ischia

Congratulazioni alla Scuola Volley Forio che ha conquistato la promozione in Serie D dopo aver dominato il campionato di Prima Divisione. Alla società foriana ed al meraviglioso gruppo di ragazze, le nostre congratulazioni!