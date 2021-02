Pallavolo. L’Ischia affonda a Marigliano

- Advertisement -

Un passo indietro per l’Ischia Pallavolo dopo la bella prova offerta contro la capolista Folgore Massa, un altro passo avanti invece per la Tya Marigliano che si conferma seconda forza del raggruppamento H2.

Che i padroni di casa fossero attrezzati per un campionato di vertice, lo si sapeva fin dall’autunno scorso e stanno arrivando le conferme. L’Ischia Pallavolo ha praticamente “fotocopiato” i tre set, dando puntualmente prova di poter tenere testa alla squadra di Romano e De Luca, che ha messo sul piatto della bilancia un Rumiano in forma ma soprattutto l’ottima regia di Di Giorgio, capace di regalare ai suoi preziosi punti. L’Ischia, presentatasi al “PalaNapolitano” in formazione rimaneggiata (fuori causa lo squalificato Ferrandino e l’infortunato alzatore Galia), non è stata capace di tenere alta la concentrazione, commettendo errori davvero banali nella parte finale sia del secondo ma soprattutto del terzo set, quando ha dato l’impressione di non crederci più. Dunque il girone d’andata termina con un bilancio di due vittorie (esterne) e tre sconfitte. Nel girone di ritorno sarà giocata una gara in più in casa che dovrà essere sfruttata se si vorrà chiudere il gironcino alle spalle di Massa e Marigliano.

- Advertisement -

TYA MARIGLIANO 3

ISCHIA PALLAVOLO 0

(25/19; 25/20; 25/20)

TYA MARIGLIANO: Di Giorgio, Collaro, Montò, Corti, Di Santi, Rumiano; Romano A., Bianco, Auriemma, Mautone, Di Vincenzo, “liberi” Romano S. e Lombardi. All. Romano/De Luca.

ISCHIA PALLAVOLO: Di Costanzo, Pacelli, Trani, Minuti, Scialò, “libero” Castagliuolo; Ielasi, Tarallo, Nuzzello. All. Di Costanzo.